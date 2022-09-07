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Kiğılı, İtalya Milli Basketbol Takımı ile giyim sponsorluğu anlaşması imzaladı

07.09.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem: - "Bir Türk markası olarak modanın devi olan bir ülkenin milli basketbol takımının oyuncularını giydirmek bizim için ayrı bir gurur kaynağı olacak"

İSTANBUL (AA) - Kiğılı, 1983 ve 1999 Avrupa Basketbol Şampiyonu unvanına sahip İtalya Milli Basketbol Takımı’nın giyim sponsorluğu için 3 yıllık anlaşmaya imza attı

Kiğılı açıklamasına göre, Milano Star Rosa Otel’de düzenlenen imza törenine, İtalya Basketbol Federasyonu (FIP) Başkanı Gianni Petrucci ve Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem katıldı.

Petrucci ve Suerdem, imza töreninin ardından Avrupa Basketbol Şampiyonası C grubu 4. haftasında Forum di Assago’da oynanan İtalya-Hırvatistan mücadelesini takip etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Suerdem, kadrosunda birçok önemli yıldızı barındıran ve katıldığı her organizasyonda önemli başarılar elde eden İtalya Milli Basketbol Takımı’nın giyim sponsorluğunu üstlenecekleri için gurur duyduklarını ifade etti.

Suerdem, "Branş ayırt etmeden spora ve sporcuya destek olmaya özen gösteriyoruz. Bir erkek giyim markası olmanın ötesindeki sorumluluklarımızı da hatırlayıp bu doğrultuda hem yurt içi hem de yurt dışında kulüp ve milli takım bazında sponsorluklara imza atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kiğılı olarak yurt dışındaki yapılanmalarına baktıklarında en güçlü oldukları noktaların başında 14 mağaza ile İtalya'nın geldiğini ifade eden Suerdem, şunları kaydetti:

"Dünyaca ünlü pek çok giyim markasının olduğu bir ülkede bu denli güçlü bir şekilde yer almaktan dolayı mutluyuz. Bunu daha da ileri taşımak için İtalya milli basketbol takımına üç yıl boyunca sponsor olduk.

Böylelikle İtalya takımının yıldız basketbolcularının giyim sponsorluğunu biz üstleneceğiz. Bir Türk markası olarak modanın devi olan bir ülkenin milli basketbol takımının oyuncularını giydirmek bizim için ayrı bir gurur kaynağı olacak. Sponsorluğumuzun hayırlı olmasını ve İtalya Milli Basketbol Takımı’na bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."

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