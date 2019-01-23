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Kıl payı kurtuluş kamerada

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 23.01.2019 23:24 | Son Güncelleme

Aracın altında kalmaktan mucizevi bir şekilde kurtulan kadının o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yolun kenarında yürüyen kadın, hızla gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yere düşen kadın olayın şokunu yaşarken, maganda ise olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
kadın kaza maganda

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