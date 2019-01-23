Kıl payı kurtuluş kamerada

Yolun kenarında yürüyen kadın, hızla gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yere düşen kadın olayın şokunu yaşarken, maganda ise olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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