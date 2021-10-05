Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran genç bakın kim çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız

Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin başrolü paylaştığı Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Kılıbık'ta 'Erol' isimli bir genci canlandıran Günay Girik, usta oyuncu Fatma Girik'in kardeşi çıktı.

Türk sinemasının efsane isimlerinden Fatma Girik'in kardeşi olan Günay Girik, seksenlerde birçok filmde boy göstermiş, sonrasında yavaş yavaş sektörden çekilmişti.

Fatma Girik, kardeşi Günay Girik'i Bodrum'daki evinde ağırlamış, o anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

FATMA GİRİK KİMDİR?

Fatma Girik, 12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitiren Girik, 1957 yılında Leke projesi ile oyunculuğa adım attı. Usta oyuncu, asıl ünü 1960 yapımı Ölüm Peşimizde filmi ile yakaladı. Fatma Girik'in, Memduh Ün ile tanışması, oyuncunun dönüm noktası oldu.

180'den fazla filmde rol alan Fatma Girik, 1989-1994 yılları arasında Sosyaldemokrat Halkçı Parti'de Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Söz Fato'da adlı bir televizyon programı sundu.





