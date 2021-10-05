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Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran genç bakın kim çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız

05.10.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1983 yapımı Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğlu Erol'u canlandıran liseli gencin kim olduğunu duyan şaşıp kalıyor.

Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran genç bakın kim çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız

Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin başrolü paylaştığı Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Kılıbık'ta 'Erol' isimli bir genci canlandıran Günay Girik, usta oyuncu Fatma Girik'in kardeşi çıktı.

Kılıbık filminin Erol'u bakın hangi ünlünün kardeşi çıktı!

Türk sinemasının efsane isimlerinden Fatma Girik'in kardeşi olan Günay Girik, seksenlerde birçok filmde boy göstermiş, sonrasında yavaş yavaş sektörden çekilmişti.

Kılıbık filminin Erol'u bakın hangi ünlünün kardeşi çıktı!

Fatma Girik, kardeşi Günay Girik'i Bodrum'daki evinde ağırlamış, o anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Kılıbık filminin Erol'u bakın hangi ünlünün kardeşi çıktı!

Kılıbık filminin Erol'u bakın hangi ünlünün kardeşi çıktı!

FATMA GİRİK KİMDİR?

Fatma Girik, 12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitiren Girik, 1957 yılında Leke projesi ile oyunculuğa adım attı. Usta oyuncu, asıl ünü 1960 yapımı Ölüm Peşimizde filmi ile yakaladı. Fatma Girik'in, Memduh Ün ile tanışması, oyuncunun dönüm noktası oldu.

Kılıbık filminin Erol'u bakın hangi oyuncunun kardeşi çıktı!

Kılıbık filminin Erol'u bakın hangi oyuncunun kardeşi çıktı!

180'den fazla filmde rol alan Fatma Girik, 1989-1994 yılları arasında Sosyaldemokrat Halkçı Parti'de Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Söz Fato'da adlı bir televizyon programı sundu.

Kılıbık filminin Erol'u bakın hangi oyuncunun kardeşi çıktı!

Kılıbık filminin Erol'u bakın hangi oyuncunun kardeşi çıktı!

Kılıbık filminin Erol'u bakın hangi oyuncunun kardeşi çıktı!

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Girik Kemal Sunal
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