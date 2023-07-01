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Kılıbık oyuncuları kimler, konusu nedir? Kılıbık filmi kaç yılında, nerede çekildi? Bu akşam Tv'de!

01.07.2023 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kılıbık filminin konusu ve oyuncuları gibi detaylar, 1 Temmuz 2023 akşamı FOX TV'de yayınlanacak olması sebebiyle merak edildi. Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından olan Kılıbık filminin Senaryosu Osman Fahir Seden tarafından yazılıp Uğur İnan tarafından yönetilmiş. Filmi izlemek isteyen izleyiciler Kılıbık filmi çekim yerleri, çekim yılı ve oyuncu kadrosu gibi detayları sorguluyorlar. Peki, Kılıbık oyuncuları kimler, konusu nedir? Kılıbık filmi kaç yılında, nerede çekildi?

Kılıbık oyuncuları kimler, konusu nedir? Kılıbık filmi kaç yılında, nerede çekildi? Bu akşam Tv'de!

Kılıbık filmi bu akşam FOX TV ekranlarında izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. Eski Türk filmlerinden olan Kılıbık, ara ara televizyonda yayınlanıyor. Filminin başrollerinde usta oyuncular Kemal Sunal ve Nevra Serezli yer almıştır. Sevilen filmin müzikleri ise Cahit Berkay'a ait. İşte Kılıbık filmi hakkında tüm detaylar...

KILIBIK NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1983 yapımı komedi filmi Kılıbık, İstanbul, Sarıyer Reşitpaşa Şirin Sokak'ta çekildi.

KILIBIKK

KILIBIK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kamil'in hayatı evi ve eşinden ibarettir. İşinden evine, evinden işine gidip geldiği rutin hayatında, karısı ne derse onu harfiyen yerine getirmektedir. Geçimini zor sağlayan Kamil, ev kirasını ödeyemez hale gelince kapının önüne konulmakla tehdit edilir. Ev sahibi Müslüm, Kamil'i evden çıkarmak için uğraşsa da bir türlü bunu başaramaz. Sadece karısı tarafından değil, çevresindeki insanlar tarafından da hor görülen Kamil'in hayatı, bir yanlış anlaşılma sonucu bambaşka bir hal alır.

KILIBIK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Kamil

Nevra Serezli - Mihrimah

Ali Şen - Müslüm

Sümer Tilmaç - Arabacı Niyazi

Günay Girik - Erol

Billur Emre - Şenay

Reha Yurdakul - Komiser

Gönül Genç - Müslüm'ün Kızı

Yadigar Ejder - Niyazi'nin Adamı

Giray Alpan - Niyazi'nin Adamı

Yusuf Çetin - Niyazi'nin Adamı

Günay Güner - Niyazi'nin Adamı

Gökhan Mete - Bakkal Halil

Muzaffer Civan - Kasap Mehmet

Hüseyin Kutman - Patron

Adem Taşay - Antrenör

Cevdet Arıkan - Savcı

Nevzat Açıkgöz - Marketçi Tahsin

Kudret Karadağ - Koğuş Ağası

İbrahim Kurt - Onyedi Bela Kadir

İhsan Gedik - Leylek Kadri

Sırrı Elitaş - Kara Bela

Zafer Ergin

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