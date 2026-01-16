MAGAZİN

Nazlıcan Taşkın gözaltına alınmıştı! Savcılığın talebini öğrenince baygınlık geçirdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu 14 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi. Tutuklama talep edilen isimler arasında Nazlıcan Taşkın da var. Taşkın talebi duyunca baygınlık geçirdi.

Recep Demircan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce operasyon yapıldı. Operasyonda eski futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülen şüphelilerden tahliller için kan ve saç örneği alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

14 isim hakkında tutuklama istendi. Tutuklama kararı istenen isimler arasında Nazlıcan Taşkın da var. Taşkın talebi duyunca baygınlık geçirdi.

AMBULANSA BİNDİRİLDİ

Sağlık çalışanları Taşkın’ı ambulansa bindirdi.

