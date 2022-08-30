Kılıçdaroğlu, Çorum'da partililerle çay içti

ÇORUM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da partililerle çay içerek sohbet etti.

Ankara'daki programının ardından Amasya'ya hareket eden Kılıçdaroğlu, Çorum'da mola verdi.

Kılıçdaroğlu'nu CHP ile Millet İttifakı'nda yer alan partilerin il başkanları karşıladı.

Partililerle sohbet eden ve çay içen Kılıçdaroğlu, daha sonra Amasya'ya geçti.

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