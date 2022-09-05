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Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Kesti'ye rahmet diledi

05.09.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Kesti'ye rahmet diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit operasyon bölgesindeki helikopter kazasında şehit olan Uzman Çavuş Ümit Kesti'ye rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde helikopterimizin ikmali esnasında meydana gelen kazada şehit olan askerimiz Kesti'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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