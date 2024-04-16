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Kılıçdaroğlu ve Dündar arasındaki kavgaya Müjdat Gezen de dahil oldu! "Birinci derece tanık olarak..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
16.04.2024 09:15
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Sözcü Gazetesi yazarı, gazeteci Uğur Dündar ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki polemik sürüyor. Son olarak polemiğe usta oyuncu Müjdat Gezen de girdi. Gezen, Kılıçdaroğlu'nun Tarık Akan ve Uğur Dündar ile arasında geçtiğini öne sürdüğü diyaloğun tamamen yalan olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu ve Dündar arasındaki kavgaya Müjdat Gezen de dahil oldu! "Birinci derece tanık olarak..."

Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra kaleme aldığı köşe yazısında, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Kılıçdaroğlu, kendi adaylığını dayattı ve Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti" ifadelerini kullanmıştı.

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Sosyal medya hesabından Uğur Dündar'a Kılıçdaroğlu, "Bizim kuşağın onur abidelerinden Tarık Akan'ın yumruklaştığı, dürüst ve mücadeleci gençlik-kafalarında bitlerle işkencelerden geçerken-ayağına taş değmemiş, nezaket ziyaretlerinin müdavimi Uğur Dündar… " yanıtını vermişti.

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Son olarak polemiğe giren isimlerden birisi de usta tiyatrocu Müjdat Gezen oldu.

Gezen, Cumhuriyet gazetesinde kaleme aldığı yazısında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Tarık Akan ve Uğur Dündar ile arasında geçtiğini öne sürdüğü diyaloğa birinci dereceden tanığı olduğunu belirterek 'Tamamen yalan' dedi.

"OLAY BUNDAN İBARETTİR"

Müjdat Gezen, yazısında şunları belirtti:

"Yıllar önce Almanya'da konserdeyiz. Tarık Akan sahnede. Hemen sahne arkasında Perran Kutman'la ben sıramızı bekliyoruz. Tarık inecek, biz çıkacağız. Tarık Akan dedi ki: 'Yılmaz Güney önemli bir sanatçıdır' Tercüman gazetesi Türkiye'de bunu manşet yapmış, Tarık Akan'ın tutuklanmasını istiyor. Uçakta yan yana geldik. Polis memurlarıyla benim eve indik, çay içtik. Tarık bavulunu benim eve bıraktı, polislerle birlikte 1. şubeye gitti. 'Tarık Akan'ı Uğur Dündar tutuklattı' lafı tamamen yalandır. Uğur, 1. şube müdürü Tayyar Bey'e gidip Tarık'ı ziyaret etmiş ve Tarık'a herhangi bir şey yapılmamasını rica etmiştir. Olay bundan ibarettir. Birinci dereceden tanığı olarak gerçeklerin su yüzüne çıkmasını istedim. Bu polemiğin de artık sürdürülmemesi daha doğru olur kanısındayım."

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