Kılıçdaroğlu'ndan gençlere iklim mektubu:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere hitaben yazdığı İklim Mektubu'nda, "Millet İttifakı'nın iktidarında doğal ekosistemin korunması ve eski haline döndürülmesini koordine edecek İklim Bakanlığını kuracağız. Bakanlığın kadrolarını büyük ölçüde sizler oluşturacaksınız." ifadelerine yer verdi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, "Sevgili Gençler" hitabıyla başladığı İklim Mektubu'nda, ekolojik bir yıkımla karşı karşıya olunduğuna ve dünyanın yaşanabilir olmaktan büyük bir hızla uzaklaştığına işaret etti.

İklim değişikliğinin ve buna bağlı gelişmelerin milyarlarca insanın hayatını doğrudan etkilediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, hava kirliliği, orman yüz ölçümünün azalması, türlerin soylarının tükenmesi, temiz su kaynaklarının azalması, ekilebilir arazilerin vasıflarını kaybetmesi, aşırı nüfus artışı gibi etmenlerin geleceği tehdit ettiğini anlattı.

"Üstelik bu tehdit, salgın bir hastalık gibi sınır tanımıyor, sınırları aşıyor, bizleri evlerimizin orta yerinde buluyor" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, Amazon ormanlarında kesilen her bir ağacın Avrupa'yı sular altında kalmaya bir adım daha yaklaştırdığını; Türkiye'de yanan her orman alanının, Akdeniz havzasını daha da kuraklaştırdığını, açık kalan her bir çeşmenin Afrika'daki suya erişim mücadelesini zorlaştırdığını aktardı.

Gelişmiş ülke ekonomilerinin kendi sınırları içindeki karbon salınımını en aza indirmesinin de tek başına anlamının bulunmadığının altını çizen Kılıçdaroğlu, karbon salınımıyla kirlenen atmosferin, kendini termik santrallerden kurtarmış ülkelerin de üstünü örttüğünü, onların da nefesini kestiğini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Karşı karşıya bulunduğumuz ekolojik yıkım, en çok da sizi ürkütüyor. Geleceğe dair kaygılarınız artıyor; ebeveynlerinizin yaşadığından daha kötü bir dünyada ömrünüzün geçeceğini düşünüyorsunuz. Haklısınız ancak birlikte değiştirebiliriz." görüşünü paylaştı.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı için kaleme aldığı "II. Yüzyıla Çağrı Beyannamesi"nde, "Gelecek nesiller için ekosistem hakkı" başlığına yer verdiğine, bu hakkın anayasal güvence altına alınacağını belirttiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, "masmavi ve yemyeşil, sağlıklı ve bereketli Türkiye hedeflerinde, gençlerin de yanlarında olmasından gurur duyacaklarını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Uluslararası bir dayanışmayla ve aynı zamanda ulusal bir kararlılıkla ülkemizi, dünyamızı daha yaşanabilir kılmanın politikaları hazır. Dünyaya örnek olacak ekolojik sıçramamızı birlikte yaşama geçireceğiz. Türkiye'yi evrensel kriterlere uygun bir ekosistemin uygulayıcısı ve dünyadaki öncüsü yapacağız.

Tüm canlıların yaşam hakkına saygılı, yeraltı ve yer üstü kaynaklarını ekolojik sınır ve şartlara uygun olarak değerlendiren; karar süreçlerinde demokratik ve siz gençlerin doğrudan denetimine, katılımına açık bir çevre politikasını hayata geçireceğiz. Her alanda olduğu gibi iklimde, doğada, ekosistemde, suda, tarımda, kent ve kır yaşamında adaleti sağlayacağız; çevrenin binlerce yıllık kadim adaletinin önüne barajlar kurmayacak, yollar yapmayacak, engeller çıkartmayacağız.

Bu bağlamda, Millet İttifakı'nın iktidarında doğal ekosistemin korunması ve eski haline döndürülmesini koordine edecek İklim Bakanlığını kuracağız. Bakanlığın kadrolarını büyük ölçüde sizler oluşturacaksınız.

Bugünün gençleri olan sizlerle birlikte, sizin de çocuklarınız için, evrenin bilinen en güzel gezegenini, yeniden sağlıklı mavi küreye dönüştürelim. Türkiye'den başlayalım. Ülkemizin ve dünyanın ekolojik geleceğini kurtaralım. Başarabiliriz, geleceği değiştirebiliriz."

