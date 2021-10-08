Kilis'te atık kağıt deposunda yangın

KİLİS (AA) - Kilis'te bir atık kağıt deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Şehitler Mahallesi'ndeki atık kağıt toplama deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bölgede bulunan otellerin çalışanları da pencerelerden su sıkarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

