Kilis'te çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

KİLİS (AA) - Kilis'te akraba olan iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi Samancılar Sokak'ta, komşu olan akrabalar arasında çıkan tartışma, bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan A.M, Ö.H. ve M.A. 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

