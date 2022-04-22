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Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

22.04.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

KİLİS (AA) - Kilis'in Polateli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Osman Bektaşoğlu (75) yönetimindeki 79 AAB 522 plakalı traktör, Bağarası köyünde devrildi.

Kazada ağır yaralanan Bektaşoğlu, kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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