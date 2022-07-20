Kilis'te kepçeye çarpan tırda yangın çıktı

KİLİS (AA) - Kilis'te kepçeye çarptıktan sonra alev alan tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yasin Alkoç yönetimindeki 68 EN 858 plakalı tır, Kilis-Hatay kara yolunun Gülbaba köyü mevkisinde, Mehmet Fatih Can idaresindeki kepçeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın ön kısmında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince tırdaki yangın söndürüldü.

Yaralanan tırın sürücüsü ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.



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