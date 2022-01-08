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Kilis'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

08.01.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

KİLİS (AA) - Kilis'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Ekrem Çetin Mahallesi Yüksel Sokak'ta husumetli komşu aileler arasında çıkan tartışma, pompalı tüfeğin de kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olayda Nevzat S. silahla, Nesibe S. ise darp neticesi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli R.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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polis Kilis

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İkindi
15:17
Akşam
17:39
Yatsı
18:58

Kilis Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cumartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Derman Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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