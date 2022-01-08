Kilis'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

KİLİS (AA) - Kilis'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Ekrem Çetin Mahallesi Yüksel Sokak'ta husumetli komşu aileler arasında çıkan tartışma, pompalı tüfeğin de kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olayda Nevzat S. silahla, Nesibe S. ise darp neticesi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli R.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.



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