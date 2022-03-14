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Kilis'te sağlık çalışanlarına moral gecesi

14.03.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te sağlık çalışanlarına moral gecesi

KİLİS (AA) - Kilis ve Kahramanmaraş'ta 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Vali Recep Soytürk, Kilis Devlet Hastanesi tarafından bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, üniversite yıllarında tıp fakültesi okuyan bir arkadaşıyla aynı evi paylaştığını ve tıp okuyanların ne kadar çok ders çalıştığını en iyi bilenlerden olduğunu belirtti.

Bir süre önce Kovid-19 tedavisini gördüğünü hatırlatan Soytürk, "Bu süre içerisinde hem Ankara Şehir Hastanesi'nde hem buradaki sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. Şiddetsiz, yeteri kadar sosyal, çok daha güzel haklarınızın olduğu günler diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün sevindirici açıklamalar yaptı. Şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Vekili Murat Şekeroğlu da pandemi sürecinde gösterdikleri gayretlerden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Dünyanın birçok ülkesinde duruma göre bazen sağlık sisteminde sorunların tek sorumlusu, bazen de tek çaresi doktorlar olarak gösterilmektedir. Bizler ancak iyi işleyen bir sağlık sisteminde çok faydalı olabiliriz diye düşünüyorum. Hep birlikte daha iyisini yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Fazıl Arısoy da geçmişten günümüze kadar zorlu şartlarda fedakarca çalışmaya devam eden sağlık çalışanlarının son 2 yıldır pandemiyle mücadele ettiklerini anımsattı.

Pandemi sürecinde birçok acı kayıplarının olduğunu dile getiren Arısoy, aşının bulunmasıyla kayıpların en az seviyeye indiğini ifade etti.

Birçok ülkenin henüz aşıya ulaşamadığını aktaran Arısoy, yerli ve milli aşı TURKOVAC'ın verdiği güvenle artık salgına karşı çok daha güçlü olduklarını sözlerine ekledi.

Günün anısına kesilen pastanın ardından sağlık çalışanları müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi.

-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Türk Tabipler Birliği Kahramanmaraş Şubesi iş birliğiyle 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin son yıllarda yaptığı atılımlarla sağlık altyapısını önemli ölçüde güçlendirdiğini belirtti.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can da KSÜ olarak sağlık altyapısı ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasını önemsediklerini ve bu kapsamda sağlık birimlerine insan gücü, yeni teknolojilerin kazandırılması için artı destek sağladıklarını ifade etti.

Can, "Son yıllarda sağlanan imkanlarla Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemizin hizmet kapasitesini artırdık. Yapılan ameliyatların sayısı ve hizmet sunulan hasta sayısında önemli artış sağladık." diye konuştu.

KSÜ Tıp Fakültesinin gelişimini anlatan "Dünden Bugüne Fakültemiz" başlıklı multimedya gösteriminin ardından KSÜ Tıp Fakültesine 2021-2022 Akademik Yılı'nda kayıt yaptıran öğrenciler beyaz önlüklerini törenle giydi.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, KSÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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