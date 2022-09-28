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Kilis'te yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

28.09.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Kilis'te yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan kapsamlı istihbarı çalışmalar sonucunda, Suriye uyruklu bir şüphelinin geçmiş dönemde Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın yönetim kadrosunda faaliyet gösterdikten sonra yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.

Şüpheli, adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kilis DEAŞ terörist jandarma

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