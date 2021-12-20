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Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 7 yabancı uyruklu yakalandı

20.12.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 7 yabancı uyruklu yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 7 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin ve Mehmet Rıfat Kazancıoğlu mahallelerinde bir ev ve araçta 7 yabancı uyruklu bulunduğunu tespit etti.

Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 7 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu S.E.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, A.E.A'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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