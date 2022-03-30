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Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 7 yabancı uyruklu yakalandı

30.03.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 7 yabancı uyruklu yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 7 yabancı uyruklu yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Öncüpınar ile Atatürk mahallelerinde yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adreslere yapılan baskında yakalanan 7 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla D.M, A.B. ve M.A. gözaltına alındı.

Organizasyonda yer aldığı belirlenen S.B. ise aranıyor.

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