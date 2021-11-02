Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 5 yabancı uyruklu yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 5 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barış Mahallesi'nde şüpheli İ.G'nin kullandığı araçtan inen 5 kişinin kimlik bilgilerini kontrol etti.

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 Suriye uyruklu, ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Araç sürücüsü İ.G. ise gözaltına alındı.



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