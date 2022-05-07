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Kilis'teki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi

07.05.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'teki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi

KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde, aralarında husumet bulunan gruplar arasındaki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Bir kişinin hayatını kaybettiği kavgada yaralanan M.T, Gaziantep'te kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan E.T'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yedigöz köyünde dün aralarında husumet bulunan 2 grup arasındaki kavgada H.E'nin av tüfeğiyle açtığı ateşle H.T, M.T. ve E.T. yaralanmıştı. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.T. kurtarılamamış, kaçtıktan sonra jandarma ekiplerince yakalanan H.E. tutuklanmıştı.

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