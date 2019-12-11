Kill Bill 3 geliyor

Quentin Tarantino, Kill Bill serisine yenisini ekliyor. Önceki gün Sirius XM radyo kanalında Andy Cohen’e konuşan Tarantino, üçüncü Kill Bill filmini çekeceğini açıkladı.

Başrolünde Uma Thurman’ın yer aldığı, Tarantino’nun en sevilen filmlerinden biri olan Kill Bill serisinin ikincisinin üzerinden 15 yıl geçti. Tarantino, Uma Thurman’ın canlandırdığı, dünyanın en ölümcül kadını olan Gelin’in (The Bride) hikayesinin henüz bitmediğini söyledi. “Ne yapacağıma dair bir fikrim var” diyen Tarantino, “Mantıksız bir macerayla gelmek istemem, çünkü Gelin bunu hak etmiyor. O, çok uzun ve zorlu bir savaş verdi” ifadesini kullandı.

FİLMİN TAMAMLANMASI 3 YILI BULUR

Uma Thurman ile geçen akşam devam filmi hakkında konuştuklarını ve olası bir devam filmine hayli sıcak baktıklarını açıklayan tecrübeli yönetmen, ikinci filmin ardından Thurman’ın canlandırdığı The Bride karakterinin geleceği ile alakalı kafasında belli başlı fikirler olduğunu da paylaştı.

Kill Bill: Vol. 3 için ilginç bir fikri olduğunu söyleyen Tarantino, yeni filmin tamamlanmasının üç yılı bulabileceğini belirtti. Çünkü Tarantino Kill Bill’den önce, henüz detaylarını açıklamadığı beş bölümlük bir dizi çekeceğini açıkladı.



