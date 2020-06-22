Killa Hakan ilk defa gözlüksüz ve bandanasız halini paylaştı! Sosyal medyada gündem oldu! Killa Hakan kimdir?

Asıl adı Durmuş Hakan olan rap sanatçısı, takipçileri ve medya tarafından bandalı ve gözlüklü tarzı ile tanınıyordu. Ünlü rapçinin aksesuarlarından kurtulması ise onu tanınmaz hale getirdi.
Ünlü rapçi Killa Hakan, yıllar sonra gözünde güneş gözlüğü ve kafasında bandana ya da şapka olmadan ilk defa fotoğraflarını paylaştı. Killa Hakan'ın bu pozları sosyal medyada günün çok konuşulanı oldu.
Türkçe rap dünyasının tecrübeli isminin gözlüksüz ve bandanasız pozlarına, sosyal medya kullanıcılarından ilginç yorumlar geldi. İşte o yorumlardan bazılar:
Bandana ve gözlük çıkınca Killa Hakan’ın icra müdür yardımcısı olması...
Killa Hakan'ın bu değişimi yalnız 20 TL tutmuş
Adam bandanasız gözlüksüz kamufle olmayı öğrenmiş. Killa Hakan böyle halkın içine çıksa bir kişi tanımaz. Helal olsun. (Yumruklar olmasa tanımazdım)
Asıl adı Hakan Durmuş olan 'Killa Hakan', 3 Mart 1973 tarihinde Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyaya gelmiştir. Ailesi 1960 yıllarında işçi olarak Trabzon'dan Almanya'ya göç eden Killa Hakan'ın babası Ali Rıza Durmuş, madalyaları olan milli güreşçidir.
Killa Hakan, Kreuzberg'de büyümüş ve okumuştur. Genç yaşlarda hapse girmiştir. Şarkılarında devamlı söylediği '36' sayısı, doğup ve büyüdüğü Kreuzberg City'nin posta kodu numarasıdır. Killa Hakan, aynı zamanda '36 Boys Çetesi'nin en eski üyelerinden biridir. 36 Boys çetesinde uzun süre yer alan Killa Hakan, birçok olaya karışmış ve hapse girmiş, hayatının 2 yıl 9 ayını hapiste geçirmiştir. Hakan'ın mahlası olan Killa kelimesi ise, İngilizce 'killer' olan 'katil' sözcüğünden gelmektedir.
Almanya'da atölyeler (workshop) düzenleyerek gençlere rap müzik eğitimi veren ve aynı zamanda Türkçe rapi Avrupa'ya tanıtmaya çalışan rap şarkıcılarından biri olan Killa Hakan'ın; Ceza, Ezhel ve Ben Fero ile düet yaptığı 'Fight Kulüp' isimli şarkısı Youtube'da en çok dislike alan rap şarkısı olma özelliğine sahiptir.
1997 – Mesaj
2002 – Çakallar
2003 – Rapüstad
2005 – Semt Semt Sokak
2007 – Kreuzberg City
2008 – Bomba Plak
2009 – Volume Maximum
2012 – Orijinal
2012 – Sabır
2104 – Son Mohakan
2014 – Gettoda Aşk
2018 – Killa Hakan
2109 – Figh Kulüp
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