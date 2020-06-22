Killa Hakan ilk defa gözlüksüz ve bandanasız halini paylaştı! Sosyal medyada gündem oldu! Killa Hakan kimdir?

Asıl adı Durmuş Hakan olan rap sanatçısı, takipçileri ve medya tarafından bandalı ve gözlüklü tarzı ile tanınıyordu. Ünlü rapçinin aksesuarlarından kurtulması ise onu tanınmaz hale getirdi.

Ünlü rapçi Killa Hakan, yıllar sonra gözünde güneş gözlüğü ve kafasında bandana ya da şapka olmadan ilk defa fotoğraflarını paylaştı. Killa Hakan'ın bu pozları sosyal medyada günün çok konuşulanı oldu.

'KİLLA HAKAN GÖZLÜKSÜZ' YORUMLARI

Türkçe rap dünyasının tecrübeli isminin gözlüksüz ve bandanasız pozlarına, sosyal medya kullanıcılarından ilginç yorumlar geldi. İşte o yorumlardan bazılar:

Bandana ve gözlük çıkınca Killa Hakan’ın icra müdür yardımcısı olması...

Killa Hakan'ın bu değişimi yalnız 20 TL tutmuş

Adam bandanasız gözlüksüz kamufle olmayı öğrenmiş. Killa Hakan böyle halkın içine çıksa bir kişi tanımaz. Helal olsun. (Yumruklar olmasa tanımazdım)

Killa Hakan gözlüğü ve şapkayı çıkarınca okul müdürü yardımcısına dönmüş

KİLLA HAKAN KİMDİR?

Asıl adı Hakan Durmuş olan 'Killa Hakan', 3 Mart 1973 tarihinde Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyaya gelmiştir. Ailesi 1960 yıllarında işçi olarak Trabzon'dan Almanya'ya göç eden Killa Hakan'ın babası Ali Rıza Durmuş, madalyaları olan milli güreşçidir.