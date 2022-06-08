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Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili Massaka'dan flaş bir paylaşım daha!

08.06.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Killa Hakan'ın geçtiğimiz günlerde rahatsızlanıp, yoğun bakımda olduğunu bildiren yakın dostu Massaka, ünlü rapçinin son durumuyla ilgili bilgileri vermeye devam ediyor. Mart ayında sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Killa Hakan son günlerde hastanede ölüm kalım savaşı veriyor. İşte Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili Massaka tarafından yapılan yeni paylaşım.

Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili Massaka'dan flaş bir paylaşım daha!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Killa Hakan'ın ölüm kalım savaşı verdiğini duyuran Massaka, son durumuyla ilgili takipçilerini meraksız bırakmıyor. 1 haftadır yoğun bakımda olan Killa Hakan'ın son durumuyla ilgili yeni bir paylaşım yapan Massaka, teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

BU SÖZLERLE SEVENLERİNİ KORKUTMUŞTU

Ünlü rapçi Massaka, Instagram hesabından Killa Hakan'la ilgili yaptığı paylaşımla takipçilerine korkutan haberi vermişti.

Massaka paylaşımında, "Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerinde bulundu.

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DURUMUNUN KÖTÜ OLDUĞUNU BELİRTMİŞTİ

Massaka yakın dostu Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı bir başka paylaşımla da durumunun iyiye gitmediğini açıklamış ve üzücü haberi vermişti.

Massaka paylaşımında, "Herkese selam arkadaşlar. Killa Hakan bildiğiniz gibi uzun zamandır sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu. Son günlerde durumu ağırlaştı. Şuan hastanede ve durumu kötüleşti. Kendisi şuan komada. Biz Berlin'de yanındayız. Merak edip arayan, soran herkesten Allah razı olsun. Ortalıkta dönen yanlış bilgilere, başka yerden duyduklarınıza itibar etmeyin. Bizim dışımızda açıklama yapanları ciddiye almayın. Gelişme olduğunda sizi habersiz bırakmayacağız. Dualarınızı bekliyoruz." sözleriyle herkese üzücü haberi vermişti.

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KİLLA HAKAN'IN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ YENİ PAYLAŞIM

Killa Hakan'ın sağlık durumuna ilişkin her fırsatta bilgi vermeye devam eden Massaka, ünlü rapçinin son durumuyla ilgili yaşananları aktardı.

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Massaka, "Herkese selam. Killa Hakan ile alakalı çok fazla mesaj alıyoruz eksik olmayın. Farkındayız merak ediyorsunuz. Ama şimdilik durum aynı. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan konsolosluk ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederiz. Herhangi bir gelişme olduğunda mutlaka sizi haberdar edeceğiz" sözleriyle Killa Hakan'ın son durumuna ilişkin bilgi verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Berlin Almanya
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