YEMEK

Kilo almadan istediğiniz her şeyi yemek ister misiniz?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 21.06.2019 16:32 | Son Güncelleme

Diyet yapıyorsunuz diye pizzadan, hamburgerden vazgeçme devri kapandı sevgili okur!

Kilo almadan istediğiniz her şeyi yemek ister misiniz?

Kilo vermenin çok zor gelmesinin nedeni her şeyi tam yemek istememiz: Burger ve yanında patates kızartması, pizza ve yanında kola. Lezzetli yemekler yemek bir suç olmasa da bunların fazla tüketilmesi kilo vermeyi zorlaştırır.

Neyse ki bazı yaratıcı dahiler, sağlıksız yiyecekleri hazırlamanın sağlıklı yollarını buluyorlar da sevdiğimiz şeyleri yiyip yine de kilo verebiliyoruz.

Diyetisyen Monica Auslander'e göre, belirli bir yemek içindeki yüksek kalorili malzemeleri düşük kalorili alternatifleriyle değiştirerek kilo verebilirsiniz. Aldığınız kalorileri hemen azaltmak için aşağıdaki malzeme değişimlerini uygulayın.

  1. Hafif burgerler için kıyma ile mantar püresini karıştırın

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Bir dahaki sefere evde burger hazırlarken yarı yarıya et kıyma (veya tavuk/hindi kıyma) ve taze/közlenmiş mantar püresi kullanın. Bu size kalori ve nakit kazandırmanın ötesinde, daha fazla fitokimyasal, lif ve kanserle savaşan bileşenler almanın harika bir yoludur. Hepsi iki dilim ekmeğin arasında!

  1. Daha düşük kalorili pilav için karnabahar kullanın

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Biraz rendelenmiş karnabaharı (mutfak robotuyla da elde edebilirsiniz) sote edin. Diyetisyen Auslander, yemeğe lezzet katmak için avokado yağı, biraz tuz, zerdeçal ve sarımsakla sote etmenizi öneriyor. Ardından favori pirincinizi de her zamanki gibi hazırlayın ve lezzetli ama daha az kalori içeren bir kombinasyon için karnabahar ve pirinci yarı yarıya karıştırarak servis edin.

  1. Yulafı kabakla karıştırın.
    Peki yulafın nesi var diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Hiçbir şey, ama yulafın standart porsiyonu (1/2 su bardağı) çok fazla yemek etmiyor. Kalorileri artırmadan porsiyonu belirgin ölçüde artırmak için 2 ölçü ince rendelenmiş kabağı 1 ölçü yulafla karıştırın. Ardından içeriğindeki sağlıklı yağ, lif ve aromaları artırmak için favori kuru yemiş (fındık, ceviz vb) ve meyvelerinizden ekleyip üzerine arzu ettiğiniz sütü dökün. Üzerini kapatıp bir gece buzdolabında bekletin veya kıvama gelene kadar orta ateşte karıştırarak pişirin.

  2. Daha düşük kalorili bir patates püresi için patatesle karnabahar püresini karıştırın
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    Püreye tereyağı veya ekşi krema katmak yerine, tatlandırılmamış badem sütü ve kremamsı kıvam için maya ilave edin. Ve yemeğin patatesin kabuklarını da içerdiğine emin olun, hem vitamini kabuğunda hem de soyma derdinden kurtarıyor.

  3. Daha büyük tabak makarna için kabak eriştesi ekleyin

Menüden makarnayı çıkarmadan kalorisini azaltmak için, noodle gibi kesilmiş ve makarnadan çok daha az kaloriye sahip kabakla makarnayı eşit ölçülerde karıştırın.

  1. Bir pizza gecesi yapmak için karnabaharlı pizza hamuruna yönelin

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Sadece bir dilim pizzayla (bir-iki porsiyon tahıla eşdeğer) yetinen bir insan yoktur. Teorik olarak klasik hamuru karnabaharlı hamurla değiştirmek pizzadaki karbonhidrat yükünü bir iki porsiyon salata ile değiştirmiş olur ve eğer karnabaharlı hamur karışımını bir arada tutmak için yumurta da ilave ederseniz daha doyurucu bir yemek ortaya çıkar.

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Anahtar Kelimeler:
diyet sağlık ve beslenme kilo verme

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