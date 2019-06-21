Kilo almadan istediğiniz her şeyi yemek ister misiniz?

Kilo vermenin çok zor gelmesinin nedeni her şeyi tam yemek istememiz: Burger ve yanında patates kızartması, pizza ve yanında kola. Lezzetli yemekler yemek bir suç olmasa da bunların fazla tüketilmesi kilo vermeyi zorlaştırır.

Neyse ki bazı yaratıcı dahiler, sağlıksız yiyecekleri hazırlamanın sağlıklı yollarını buluyorlar da sevdiğimiz şeyleri yiyip yine de kilo verebiliyoruz.

Diyetisyen Monica Auslander'e göre, belirli bir yemek içindeki yüksek kalorili malzemeleri düşük kalorili alternatifleriyle değiştirerek kilo verebilirsiniz. Aldığınız kalorileri hemen azaltmak için aşağıdaki malzeme değişimlerini uygulayın.

Hafif burgerler için kıyma ile mantar püresini karıştırın

Bir dahaki sefere evde burger hazırlarken yarı yarıya et kıyma (veya tavuk/hindi kıyma) ve taze/közlenmiş mantar püresi kullanın. Bu size kalori ve nakit kazandırmanın ötesinde, daha fazla fitokimyasal, lif ve kanserle savaşan bileşenler almanın harika bir yoludur. Hepsi iki dilim ekmeğin arasında!

Daha düşük kalorili pilav için karnabahar kullanın

Biraz rendelenmiş karnabaharı (mutfak robotuyla da elde edebilirsiniz) sote edin. Diyetisyen Auslander, yemeğe lezzet katmak için avokado yağı, biraz tuz, zerdeçal ve sarımsakla sote etmenizi öneriyor. Ardından favori pirincinizi de her zamanki gibi hazırlayın ve lezzetli ama daha az kalori içeren bir kombinasyon için karnabahar ve pirinci yarı yarıya karıştırarak servis edin.