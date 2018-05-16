Kilo almak istemiyorsanız iftarı açtıktan 1 saat sonra…

Uzun süre aç kalmak metabolizmayı yavaşlatıyor, su ve mineral kaybına neden oluyor. Uzmanlar özellikle sıvı tüketimine dikkat edilmesi uyarısında bulunurken sahura mutlaka kalkılmasının önemine dikkat çekiyor. En önemlisi ise, uzun saatler aç kalan vücuda aşırı yüklemede bulunmamak. Bu nedenle öğünleri bölmek, iftarda açılışı çorba ve peynir gibi yiyeceklerle yaptıktan sonra 1 saat bekleyip ana yemeğe geçmeye dikkat etmek.

İftar ve sahurda sağlıklı beslenmenin püf noktalarını anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Sedef Aksu, tüketilen gıdaların içeriği ve miktarının önemli olduğunu, bunlara dikkat edilmezse vücudun zarar görebileceğini söyledi.

İftar ve sahurda çok yemek-içmek yerine dengeli ve sağlıklı beslenme yapılırsa, hem çok yemek yemenin önüne geçilir, hem de gereksiz ve sağlıksız kilo alımlarının da önüne geçilmiş olur.

İftarı öğünlere bölün

İftar vaktinde yemekleri fazla miktarda ve hızlı tüketmemek gerekiyor. Bir öğünde fazla miktarda yemenin vereceği olumsuzluklara ve yavaşlayan metabolizmaya destek olmak için iftarla sahur arasına küçük ara öğünler eklenmeli. Metabolizmanın yavaşlamasını ve kilo alışını engellemek için fiziksel aktivite arttırılmalı.

Meyve suyunu tercih etmeyin

Uzmanlara göre, sahurda gün boyu tok kalınmasını sağlayan, sıvı ihtiyacını karşılayan ve bağırsak hareketleri için yeterli lif içeren besinleri tercih etmek gerekiyor. Yiyecekler aynı zamanda midenizi yormayan, tuz miktarı olabildiğince az ve uykuya geçişte sıkıntı yaratmayacak kadar hafif olmalı.

Pideyi az yiyin

Her ne kadar çok lezzetli olsa da Ramazan'da her akşam pide tüketmemek gerekiyor. Mümkün olduğunca kızartmalardan, mayalı, aşırı şeker ve yağ içeren besinlerden, şerbetli tatlılardan, çok tuzlu veya baharatlı yemeklerden, sucuk, sosis, pastırma gibi şarküteri ürünlerinden, bal, kaymak ve gazlı içeceklerden uzak durun. Kan şekerini hızla yükselten besinler yerine posa miktarı fazla olan besinler (kepekli ekmek, çok tahıllı ekmek, çavdar ekmeği, kepekli makarna, kepekli pirinç gibi), sebze, meyve, kuru baklagiller, ceviz, fındık ve badem tercih edin.

Ramazanda sağlığınızı dengede tutmak için yemekten sonra yarım saatlik yürüyüşler yapmak, şerbetli ve hafif tatlılar yerine sütlü hafif tatlılar tüketmek ve sağlıklı sıvı tüketimi için; en başta bol su, yeşil çay, rezene çayı, maden suyu ve az şekerli komposto ve hoşaflar tercih edilmelidir.