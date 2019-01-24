Kilo vermek için en iyi yöntem: 3 günde 3 kilo verdiren avokado diyeti

Avokado meyvesi ortalama 322 kaloridir ve toplam 29 g sağlıklı yağ, 13.5 g diyet lifi ve A, E, K ve C vitaminleri, kalsiyum ve demir içerir. Yapılan araştırmalar; obezite, kardiyovasküler hastalıklar, artrit ve kanser gibi sağlık problemlerinin tedavisine yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Avokado kolesterolü düşürür, iltibahı azaltır ve hücre bütünlüğünü koruyarak toksinleri temizler.

Bu yeşil mucize tokluğu artırmaya ve iştahınızı azaltmaya yardımcı olabilir. ABD Loma Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada, katılımcılar 3 gruba ayrıldı. Bir grubun yemek menüsü avokado içermiyordu ve diğer bir gruba ise avokado dahil edildi.

Kan şekeri, insülin düzeyleri ve iştah belirli aralıklarla önce ve sonra ölçüldü. Avokado kapsayıcı grubundaki katılımcılar % 23 oranında memnuniyet artışı ve % 28 oranında iştah azaldığını bildirdi. Avokado eklenmiş gruba katılanlar % 26 daha büyük bir memnuniyet ve % 40 daha az iştahları azaldı. Sonuç olarak diyetinize avokado ekleyerek, doygunluğunuzu artırıp sık sık acıkmaların önüne geçebilirsiniz.