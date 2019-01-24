Kilo vermek için en iyi yöntem: 3 günde 3 kilo verdiren avokado diyeti

Avokado meyvesi ortalama 322 kaloridir ve toplam 29 g sağlıklı yağ, 13.5 g diyet lifi ve A, E, K ve C vitaminleri, kalsiyum ve demir içerir. Yapılan araştırmalar; obezite, kardiyovasküler hastalıklar, artrit ve kanser gibi sağlık problemlerinin tedavisine yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Avokado kolesterolü düşürür, iltibahı azaltır ve hücre bütünlüğünü koruyarak toksinleri temizler.
Bu yeşil mucize tokluğu artırmaya ve iştahınızı azaltmaya yardımcı olabilir. ABD Loma Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada, katılımcılar 3 gruba ayrıldı. Bir grubun yemek menüsü avokado içermiyordu ve diğer bir gruba ise avokado dahil edildi.
Kan şekeri, insülin düzeyleri ve iştah belirli aralıklarla önce ve sonra ölçüldü. Avokado kapsayıcı grubundaki katılımcılar % 23 oranında memnuniyet artışı ve % 28 oranında iştah azaldığını bildirdi. Avokado eklenmiş gruba katılanlar % 26 daha büyük bir memnuniyet ve % 40 daha az iştahları azaldı. Sonuç olarak diyetinize avokado ekleyerek, doygunluğunuzu artırıp sık sık acıkmaların önüne geçebilirsiniz.
Birinci gün:
6:30 / 7:00 Bir bardak çemen otu suyu
8:15 /8.45 1/2 adet avokado ve kinoa salatası
10:30 Bir su bardağı yeşil çay
12:30 /13:30 Avokadolu ton balıklı salata ve bir su bardağı ayran
16:00 Bir fincan sade kahve ve bir adet kepekli kraker
19:00 Haşlanmış tavuk göğsü ve bir kase sebzeli mercimek
Avokado diyetinin ilk gününe sadık kalırsanız, üçüncü güne kadar ve sonrasında diyet planına bağlı kalabilirsiniz. Abur cubur üzerinde atıştırma dürtüsünü hissettiğiniz zaman su için. Başarılı bir günün sonunda, kendinizi harika hissedeceksiniz ve kilo vermeyi dört gözle bekliyor olacaksınız.
İkinci gün:
6:30 / 7:00 Bir bardak elma sirkeli su (1 çay kaşığı elma sirkesi)
8:15 / 8:45 2 adet haşlanmış yumurta, yarım avokado, 1 adet elma ve 2 adet badem
10:30 Bir su bardağı yeşil çay
12:30 / 13:30 Nohutlu avokado salatası, 1 su bardağı hindistan cevizi suyu
16:00 Bir fincan kahve ve 1/2 fincan patlamış mısır
19:00 Haşlanmış ıspanaklı tavuk göğsü
Üçüncü gün:
06:30 / 7:30 Bir su bardağı çemen otu suyu (1 çay kaşığı çemen otu)
8:15 / 8:45 2 adet avokadolu buğday unlu krep
10:30 Bir su bardağı papaya suyu
12:30 / 13:30 Hindili avokado salatası ve hindistan cevizi suyu
16:00 Bir su bardağı yeşil çay, 1 adet kraker
19:00 Avokadolu somon salata, bir bardak az yağlı süt, haşlanmış sebze
Ispanak, brokoli, kırmızı havuç, lahana, kabak, soğan ve patates gibi sebzeleri tüketin. Tavuk göğsü, hindi, somon, mercimek, mantar gibi kaliteli proteinleri menünüze ekleyin. Abur cubur yiyecekleri hayatınızdan çıkarın. Üç günlük diyetin ardından eski beslenmenize dönmek yerine kaliteli bir beslenme planını yaşam biçimi haline getirmelisiniz.
Uzak durmanız gereken besinler:
Sebze - Patates
Meyveler - Mango ve üzüm
Protein - Kırmızı et
Fındık ve Tohumlar - Kaju
Yağlar ve Yağlar - Tereyağı, margarin, domuz yağı, bitkisel yağ, kenevir tohumu yağı ve kanola yağı.
Tahıllar - Beyaz pirinç
Süt - Tam yağlı süt, tam yağlı krema, tam yağlı yoğurt ve krem peynir.
İçecekler- Yapay olarak tatlandırılmış içecekler, paketlenmiş meyve ve sebze suyu, enerji içecekleri ve alkol.
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