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Kilo vermek için en iyi yöntem: 3 günde 3 kilo verdiren avokado diyeti

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.01.2019 14:45 | Son Güncelleme

Bir avokado aşığıysanız, kilo verme göreviniz artık daha kolay! Lezzetli avokadolar kilo vermenize yardımcı olabilir.

Kilo vermek için en iyi yöntem: 3 günde 3 kilo verdiren avokado diyeti

Avokado meyvesi ortalama 322 kaloridir ve toplam 29 g sağlıklı yağ, 13.5 g diyet lifi ve A, E, K ve C vitaminleri, kalsiyum ve demir içerir. Yapılan araştırmalar; obezite, kardiyovasküler hastalıklar, artrit ve kanser gibi sağlık problemlerinin tedavisine yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Avokado kolesterolü düşürür, iltibahı azaltır ve hücre bütünlüğünü koruyarak toksinleri temizler.

avokado

Bu yeşil mucize tokluğu artırmaya ve iştahınızı azaltmaya yardımcı olabilir. ABD Loma Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada, katılımcılar 3 gruba ayrıldı. Bir grubun yemek menüsü avokado içermiyordu ve diğer bir gruba ise avokado dahil edildi.

avo

Kan şekeri, insülin düzeyleri ve iştah belirli aralıklarla önce ve sonra ölçüldü. Avokado kapsayıcı grubundaki katılımcılar % 23 oranında memnuniyet artışı ve % 28 oranında iştah azaldığını bildirdi. Avokado eklenmiş gruba katılanlar % 26 daha büyük bir memnuniyet ve % 40 daha az iştahları azaldı. Sonuç olarak diyetinize avokado ekleyerek, doygunluğunuzu artırıp sık sık acıkmaların önüne geçebilirsiniz.

3 günlük avokado diyeti planı

Birinci gün:

klinoa

6:30 / 7:00 Bir bardak çemen otu suyu

8:15 /8.45 1/2 adet avokado ve kinoa salatası

10:30 Bir su bardağı yeşil çay

12:30 /13:30 Avokadolu ton balıklı salata ve bir su bardağı ayran

16:00 Bir fincan sade kahve ve bir adet kepekli kraker

19:00 Haşlanmış tavuk göğsü ve bir kase sebzeli mercimek

Avokado diyetinin ilk gününe sadık kalırsanız, üçüncü güne kadar ve sonrasında diyet planına bağlı kalabilirsiniz. Abur cubur üzerinde atıştırma dürtüsünü hissettiğiniz zaman su için. Başarılı bir günün sonunda, kendinizi harika hissedeceksiniz ve kilo vermeyi dört gözle bekliyor olacaksınız.

İkinci gün:

haşlanmış yumurta

6:30 / 7:00 Bir bardak elma sirkeli su (1 çay kaşığı elma sirkesi)

8:15 / 8:45 2 adet haşlanmış yumurta, yarım avokado, 1 adet elma ve 2 adet badem

10:30 Bir su bardağı yeşil çay

12:30 / 13:30 Nohutlu avokado salatası, 1 su bardağı hindistan cevizi suyu

16:00 Bir fincan kahve ve 1/2 fincan patlamış mısır

19:00 Haşlanmış ıspanaklı tavuk göğsü

  1. günde, vücudunuzun yağları harekete geçirmesi ve kilo vermenize yardımcı olması için egzersiz yapmanız gerekir. 2. günün sonunda enerjik hissedeceksiniz ve yiyecek istekleriniz azalacak. Kendinizi aktif hissetmeye ve daha üretken olmaya başlayacaksınız. Olumlu değişiklikler sizi avokado diyetinin 3. gününe geçmeye motive edecektir.

Üçüncü gün:

avokado (2)

06:30 / 7:30 Bir su bardağı çemen otu suyu (1 çay kaşığı çemen otu)

8:15 / 8:45 2 adet avokadolu buğday unlu krep

10:30 Bir su bardağı papaya suyu

12:30 / 13:30 Hindili avokado salatası ve hindistan cevizi suyu

16:00 Bir su bardağı yeşil çay, 1 adet kraker

19:00 Avokadolu somon salata, bir bardak az yağlı süt, haşlanmış sebze

  1. Günün sonunda, size daha ince görünmesini sağlayacak çok fazla su ağırlığı kaybedersiniz. Daha aktif ve hafif hissedeceksiniz. Ancak asıl mücadele avokado diyetinin 3. gününü tamamladıktan sonra. Yeterince kilo verdiğinizi düşünüyorsanız kısa sürede kilo almaya başlayacaksınız. Bu nedenle, avokado diyetini tamamladıktan sonra yapmanız gereken şey;

Ispanak, brokoli, kırmızı havuç, lahana, kabak, soğan ve patates gibi sebzeleri tüketin. Tavuk göğsü, hindi, somon, mercimek, mantar gibi kaliteli proteinleri menünüze ekleyin. Abur cubur yiyecekleri hayatınızdan çıkarın. Üç günlük diyetin ardından eski beslenmenize dönmek yerine kaliteli bir beslenme planını yaşam biçimi haline getirmelisiniz.

Uzak durmanız gereken besinler:

uzak

Sebze - Patates
Meyveler - Mango ve üzüm
Protein - Kırmızı et
Fındık ve Tohumlar - Kaju
Yağlar ve Yağlar - Tereyağı, margarin, domuz yağı, bitkisel yağ, kenevir tohumu yağı ve kanola yağı.
Tahıllar - Beyaz pirinç
Süt - Tam yağlı süt, tam yağlı krema, tam yağlı yoğurt ve krem peynir.
İçecekler- Yapay olarak tatlandırılmış içecekler, paketlenmiş meyve ve sebze suyu, enerji içecekleri ve alkol.

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