Kilometre nasıl yazılır? TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Kilometre sözcüğü bir uzunluk ölçü birimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Cümle içerisinde isim görevini üstlenen bu kelimenin yazım tarzında yaygın olarak imla hatalarına rastlanılmaktadır. Bu tür sözcüklerin doğru kullanımını öğrenmek için genellikle sözlük sayfalarına bakılmaktadır. Sözlük sayfası denildiğinde en güvenilir kaynak olarak Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlük kılavuzu öne çıkmaktadır. Bu sözlük kılavuzu aracılığı ile kelime sorgulatma hizmetinden yararlanılabilinmektedir.

Kilometre nasıl yazılır?

Kilometre kelimesi uzun hâliyle kullanılabileceği gibi kısaltılmış hâliyle de yazılabilmektedir. Bu sözcüğün kısaltılmış hâli ise “km” şeklindedir. Bazı kullanıcılar bu uzunluk ölçü biriminin uzun hâlini kullanırken bazıları ise kısaltmış hâlini tercih etmektedir.

Dilimiz kelime sayısı yönünden çok zengin diller arasında yer almaktadır. Bu durum bazı sözcüklerin nasıl yazıldığı konusunda kafa karışıklığına neden olabilmektedir. Kilometre sözcüğü de yazımında sıklıkla hataya düşülen kelimelerden biridir. Bu yüzden kilometre yazımı konusunda en güncel bilgilere ulaşmak ve kelimenin doğru kullanımının ne olduğunu bilmek önemlidir.

Türk Dil Kurumuna ait olan sözlük sayfası üzerinden bu sözcüğün doğru kullanım şekline ulaşılabilmektedir. Ayrıca kelimenin hangi anlama geldiği bilgisi de yer almaktadır. Bu bağlamda kilometre TDK’ye göre anlamı şöyledir:

(İsim/Matematik) Bin metreye karşılık gelen uzunluk ölçü birimi (km).

TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

1.000 metrelik uzunluk ölçü birimini ifade etmek için kilometre sözcüğü kullanılmaktadır. Kilometre kelimesi sıklıkla hesaplama konularında karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcük birçok kişi tarafından yazılı mecralarda “kilo metre” şeklinde yanlış yazılmaktadır.

Kelimenin cümle içerisinde imla hatası yapılarak kullanılması, komple metnin tamamını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Kilometre sözcüğünün nasıl yazıldığı hususunda ikileme düşüldüğünde ise Türk Dil Kurumunun TDK sözlükleri sayfasına bakılmaktadır. Bu sözlük sitesi içerisinde kelime aratma ve sorgulatma işlemi hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

Kilometre Türk Dil Kurumunun TDK sözlükleri sayfasında yer alan bilgilere göre her daim “kilometre” şeklinde bitişik yazılması gereken bir sözcüktür. Tüm bu bilgiler ışığında kilometre doğru yazılışı şu şekildedir: