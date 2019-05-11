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Kilosu 9 bin euroya kadar çıkıyor! Köpeklerle bulunuyor

keremuyanik keremuyanik
EKONOMİ  | 11.05.2019 10:02 | Son Güncelleme

Bursa'da safkan ırk köpek yetiştiriciliği yapan Erdal Civaroğlu, eğitmiş olduğu Lagotto Romagnolo cinsi köpekleri, Trüf Mantarı bulmak için kullanıyor. 4 ayda eğitimini tamamlayan dedektör köpeklerle doğada Trüf Mantarı arayan Civaroğlu, "Trüf Mantarı kral ve padişahların afrodizyak yiyeceği olarak bilinir. Bin eurodan açılış fiyatı başlar. 9 bin euroya (60 bin lira) kadar satılan Trüf Mantarları mevcuttur" dedi.

Kilosu 9 bin euroya kadar çıkıyor! Köpeklerle bulunuyor

Bursa'da 20 yıldır köpekli sporlarla ilgilenen Erdal Civaroğlu (38), safkan ırk köpek yetiştirmek için çalışmalara başladı. Yaptığı araştırmalar neticesinde yurt dışından av köpeklerinin atası olarak bilinen Lagotto Romagnolo cinsi köpek getiren Civaroğlu, köpekleri eğitmeye başladı. Yaklaşık bir ayda eğittiği köpekleri, geçmiş dönemlerde kral ve padişahların yemiş olduğu afrodizyak etkisi olan Trüf Mantarı'nı bulmak için kullandığını söyleyen Civaroğlu, köpeklerin fiyatının 4 bin lira ile 6 bin lira arasında değiştiğini belirtti. Köpeklerin eğitimini 4 ayda tamamladığını söyleyen Civaroğlu, bilinen Lagotto Romagnolo cinsi köpeklerin doğada bulmuş olduğu mantarların fiyatının yurtdışında bin eurodan başlayıp 9 bin euroya kadar satıldığını dile getirdi.

"DEDEKTÖR KÖPEK ÖZELLİĞİ DE TAŞIYOR"

Köpeklerin aynı zamanda arama kurtarma köpeği olarak da kullanıldığını belirten Civaroğlu, "Köpekleri bizim kullanım amacımız Trüf Mantarı bulmak üzerinedir. Dünya üzerinde Trüf mantarı arayan tek saf ırk olarak bilinmektedir. Bu ırklar aynı zamanda Trüf Mantarı değil arama bulma, arama kurtarmada dünyanın pek çok ülkesinde ilk sırada görev alan köpekler arasındadır. Birçok ülkenin havaalanında dedektör köpek özelliğini de taşımaktadır. Trüf Mantarı toprağın yaklaşık 15-60 santimetre derinliğinden çıkan, tamamen ağaç köklerine bitişik olan bir mantar türüdür. Çok eski tarihe sahiptir. Geçmişte kral ve padişahların afrodizyak yiyeceği olarak tabir edilir. Mantarın bu kadar değerli olmasının sebebi zor bulunmasıdır. Dünyanın pek çok ülkesinde yüksek rakamlara satılmaktadır. Ülkemizde de devlet teşviği yeni başladı. Özellikle Ege Bölgesi'nde Denizli ve Muğla bölgelerinde yoğun bir şekilde aramalar başladı. Bursa, Bolu gibi illerde de arama çalışmaları başlamış durumdadır. Tam anlamıyla bilinmiyor fakat yeni yeni atılımlar yapılıyor" dedi.

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EĞİTİMİ 4 AY SÜRÜYOR

Köpeklerin eğitim aşamasından bahseden Civaroğlu, "Mantarların kokusunu önce köpeklere tanıtıyoruz. Kokuları toprağın belirli noktalarında kademeli olarak saklamaya başlıyoruz. Köpek belirli aşamaları geçtikçe zorluk derecesini artırarak ilerliyoruz. En sonunda mantarın kendisini tamamen köpeğe tanıtıp mantara nasıl davranması gerektiğini, nasıl çıkarması gerektiğini öğretiyoruz. Tek parça halinde mantarı çıkarıp servise hazır hale getiriyoruz. Köpeklerin ortalama ömürleri 15-17 yıl aralığındadır.Çalışma ömürleri de 12-13 yıl olarak devam edebiliyor. Köpeklerimizi çalışma ortamına hazırlamadan önce aşılarının bitmiş olmasını ön planda tutuyoruz. Aşıları tamamlandıktan sonra 1 hafta içerisinde alıştırma çalışmalarına başlayıp yaklaşık 3 aylıktan itibaren koku tanıtımlarına başlıyoruz. 4 aylık olduklarında eğitimlerini tamamlamış oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Köpeklerin doğada bulmuş olduğu mantarların kilogram fiyatının 9 bin euroya kadar çıktığını belirten Civaroğlu, "Türkiye'de yeni oldukları için tanıtım amaçlı 4 bin liradan satıyoruz. Köpekleri bizde eğittirmek isterlerse paket program olarak 6 bin lira gibi bir rakama hepsini tedarik edebiliyoruz. Trüf Mantarı'nın fiyatı Türkiye pazarında değişkenlik gösteriyor. Şu an Türkiye'deki en ucuz maliyet fiyatı 2 bin liradan başlıyor. Yaklaşık ortalama pazar olarak dünyanın baz almış olduğu pazar İtalyan pazarıdır. Bin eurodan açılış fiyatı başlar, 9 bin euroya kadar satılan Trüf Mantarları mevcuttur" diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trüf mantarı Lagotto Romagnolo

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