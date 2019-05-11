Kilosu 9 bin euroya kadar çıkıyor! Köpeklerle bulunuyor

Bursa'da 20 yıldır köpekli sporlarla ilgilenen Erdal Civaroğlu (38), safkan ırk köpek yetiştirmek için çalışmalara başladı. Yaptığı araştırmalar neticesinde yurt dışından av köpeklerinin atası olarak bilinen Lagotto Romagnolo cinsi köpek getiren Civaroğlu, köpekleri eğitmeye başladı. Yaklaşık bir ayda eğittiği köpekleri, geçmiş dönemlerde kral ve padişahların yemiş olduğu afrodizyak etkisi olan Trüf Mantarı'nı bulmak için kullandığını söyleyen Civaroğlu, köpeklerin fiyatının 4 bin lira ile 6 bin lira arasında değiştiğini belirtti. Köpeklerin eğitimini 4 ayda tamamladığını söyleyen Civaroğlu, bilinen Lagotto Romagnolo cinsi köpeklerin doğada bulmuş olduğu mantarların fiyatının yurtdışında bin eurodan başlayıp 9 bin euroya kadar satıldığını dile getirdi.

"DEDEKTÖR KÖPEK ÖZELLİĞİ DE TAŞIYOR"

Köpeklerin aynı zamanda arama kurtarma köpeği olarak da kullanıldığını belirten Civaroğlu, "Köpekleri bizim kullanım amacımız Trüf Mantarı bulmak üzerinedir. Dünya üzerinde Trüf mantarı arayan tek saf ırk olarak bilinmektedir. Bu ırklar aynı zamanda Trüf Mantarı değil arama bulma, arama kurtarmada dünyanın pek çok ülkesinde ilk sırada görev alan köpekler arasındadır. Birçok ülkenin havaalanında dedektör köpek özelliğini de taşımaktadır. Trüf Mantarı toprağın yaklaşık 15-60 santimetre derinliğinden çıkan, tamamen ağaç köklerine bitişik olan bir mantar türüdür. Çok eski tarihe sahiptir. Geçmişte kral ve padişahların afrodizyak yiyeceği olarak tabir edilir. Mantarın bu kadar değerli olmasının sebebi zor bulunmasıdır. Dünyanın pek çok ülkesinde yüksek rakamlara satılmaktadır. Ülkemizde de devlet teşviği yeni başladı. Özellikle Ege Bölgesi'nde Denizli ve Muğla bölgelerinde yoğun bir şekilde aramalar başladı. Bursa, Bolu gibi illerde de arama çalışmaları başlamış durumdadır. Tam anlamıyla bilinmiyor fakat yeni yeni atılımlar yapılıyor" dedi.