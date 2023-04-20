Kim bilir nasıl yazılır, kim bilir yazımı nasıl olmalıdır? Kim bilir ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçenin zengin bir dil olması, her kelimenin doğru yazılışını akılda tutma konusunda zorluk yaşatabilir. Ancak herhangi bir kafa karışıklığı durumunda TDK’ye girerek kelimenin nasıl yazılması gerektiği öğrenilebilir. Kim bilir kelimesi de gün içinde hatalı şekilde yazılan sözcüklerden biridir. Türkçeyi doğru kullanmak için bu sözcüğün nasıl yazıldığını bilmek önemlidir.

Kim bilir nasıl yazılır?

İnsanlar kim bilir yazımı ile ilgili kafa karışıklığı yaşadığında TDK’ye girerek bu kafa karışıklığını önleyebilir. Bilgi sahibi olunmayan herhangi bir konuda soru sorulduğunda yanıt olarak ya da üzerinden uzun zaman geçmiş ve kimsenin hatırlamadığı konularda kim bilir kelimesi kullanılır. Soru cümlesi olsa da daha çok cevap olarak bu kelime söylenebilir. Kim bilir kelimesinin doğru yazılışı ise her zaman bitişiktir.

Kim bilir bitişik mi yazılır?

Kim bilir ayrı mı yazılır diye araştıran kişiler bu kelimeyi yazı dilinde doğru kullanmak ister. Çünkü iki kelimenin birleşimiyle oluşan ve yeni bir anlam oluşturan bir sözcüktür. Dolayısıyla bitişik mi yoksa ayrı mı yazılması gerektiğinden emin olunamayabilir. Ayrı ve bitişik yazılması gereken kelimelerle ilgili kural olsa da bazen istinaslar da söz konusudur. En iyi kelimenin doğru yazılışını öğrenmek için TDK’ye bakmaktır. Kim bilir kelimesini ayrı yazanlar bu kelimeyi doğru kullanmış olur.

Kim bilir yazımı ile ilgili örnek cümleler

Kim bilir doğru yazılışı konusunda TDK’nin sayfasına bakılabilir. Kim bilir TDK kuralları gereğince ayrı yazılır. Kimbilir şeklinde bitişik yazan kişiler bu kelimeyi yanlış yazarak anlatım bozukluğuna, anlam hatasına ve yazım yanlışına yol açar. Kim bilir kelimesinin doğru kullanımı ile ilgili örnekler şu şekildedir: