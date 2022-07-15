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Kim'in yeri bakın kiminle doluyor... Fenerbahçe'ye bir Galatasaraylı daha!

15.07.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Rennes'e transfer olmaya hazırlanan Kim Min-Jae'nin yeri Galatasaray'ın eski yıldızı Jason Denayer ile doluyor. Galatasaray ve Trabzonspor'un da görüşme gerçekleştirdiği Jason Denayer'e teklif yapılacak.

Kim'in yeri bakın kiminle doluyor... Fenerbahçe'ye bir Galatasaraylı daha!
Jason Denayer

Jason Denayer

BEL Belçika
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Olympique Lyon
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin satışı için Rennes ile anlaşmasının ardından, savunmaya takviye için harekete geçti.

Sarı-lacivertliler, daha önce Galatasaray'la, bu hafta ise Trabzonspor ile görüşen Jason Denayer'i gündemine aldı. Son olarak Fransa'da Lyon forması giyen ve sözleşmesi bittiği için bonservisini eline alan 28 yaşındaki Belçikalı savunma oyuncusu için Fenerbahçe teklif yapma kararı aldı.

Fenerbahçe yönetimi, Jason Denayer'in Türkiye'de olan menajeriyle görüşerek, oyuncunun şartlarını öğrenecek.

Fenerbahçe, Jason Denayer'in menajeri ile yapılacak ilk görüşmenin ardından, Belçikalı futbolcunun transferi için karar verecek. Elini çabuk tutmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, bu transfer görüşmesini kısa süre içerisinde olumlu ya da olumsuz olarak bitirecek.


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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
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