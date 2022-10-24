Kim Kardashian'a annesi 125 bin dolarlık lüks otomobil aldı! Hemen gezmeye çıktı

Kim Kardashian yeni yaşı için kutlamaları ve hediyeler kabul ediyor. Ünlü isim son dönemde yaptığı cinsel hayat itirafıyla gündemdeydi. Boşanıp yeni aşka yelken açan ancak iş yoğunluğu yüzünden ilişkisini sürdüremeyen Kim yeni yaşına yalnız girdi.

Magazinciler tarafından görüntülenen Kim Kardashian'ın lüks aracı da gözlerden kaçmadı.

İddialara göre 125 bin dolarlık lüks otomobili Kim'e annesi Kris Jenner aldı. Kim Kardashian ise yeni aracına çocuklarını alarak hemen gezintiye çıktı.

Kim Kardashian'ın uzun zamandır Range Rovers hayranlığı olduğu biliniyor.

Jenner kızının doğum gününü ayrıca "Yaşadığınız her şeyi inanılmaz bir zarafetle hallediyorsunuz. Sen her şeye rağmen güçlü ve sakin olmanın harika bir örneğisin" sözleriyle kutladı.

