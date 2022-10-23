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"Doğum sonrası bedenimi kucaklıyorum" demişti... Kylie Jenner yatakta kıvrımlarını sergiledi

23.10.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa süre önce doğum yapan Kylie Jenner, minik siyah iç çamaşırıyla verdiği pozu paylaştı. Geçtiğimiz günlerde "Vücudumu görüyorum ve vücudumu seviyorum. Doğum sonrası bedenimi kucaklıyorum" diyen Jenner hayranlarından beğeni aldı.

"Doğum sonrası bedenimi kucaklıyorum" demişti... Kylie Jenner yatakta kıvrımlarını sergiledi

Doğum sonrası bir süre depresyon yaşadığını itiraf eden Kylie Jenner sosyal medyada bir döndü pir döndü.

“Vücudumla kötü günlerim yok. Psikolojik olarak kötü günlerim var. Vücudum hakkında gerçekten iyi hissediyorum. Vücudumu görüyorum ve vücudumu seviyorum. Doğum sonrası bedenimi kucaklıyorum" diyerek dikkat çeken Jenner son pozlarıyla olay oldu.

DFG

Siyah minicik geceliğiyle kıvrımlarını sergileyen Jenner'ı görenler "Şahanesin" yorumlarında bulundu.

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25 yaşındaki Instagram kraliçesi, göğsünü ortaya çıkarmak için düğmelerini açmayı ihmal etmedi.

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