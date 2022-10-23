"Doğum sonrası bedenimi kucaklıyorum" demişti... Kylie Jenner yatakta kıvrımlarını sergiledi

Doğum sonrası bir süre depresyon yaşadığını itiraf eden Kylie Jenner sosyal medyada bir döndü pir döndü.

“Vücudumla kötü günlerim yok. Psikolojik olarak kötü günlerim var. Vücudum hakkında gerçekten iyi hissediyorum. Vücudumu görüyorum ve vücudumu seviyorum. Doğum sonrası bedenimi kucaklıyorum" diyerek dikkat çeken Jenner son pozlarıyla olay oldu.

Siyah minicik geceliğiyle kıvrımlarını sergileyen Jenner'ı görenler "Şahanesin" yorumlarında bulundu.

25 yaşındaki Instagram kraliçesi, göğsünü ortaya çıkarmak için düğmelerini açmayı ihmal etmedi.



