Kim Kardashian'a tepki yağıyor! Cadılar Bayramı'nda çocuklarını yaralı Filistinli çocuklara benzetti

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında neredeyse 4 bine yakın çocuk hayatını kaybetti. Masum sivillerin öldürüldüğü saldırılara dair sessiz kalan Kim Kardashian tarafını belli etti.

Vahşice öldürülen çocuklara dair sessiz kalan Kim Kardashian, sosyal medya hesabından yaptığı Cadılar Bayramı (Halloween) paylaşımıyla kan dondurdu.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Kardashian, Cadılar Bayramı için çocuklarını sözde "zombi" olarak giydirdi.

Kısa sürede fotoğraflardaki detayların İsrail'in saldırılarında yaralana birçok çocuğa benzerliği dikkat çekti.

Bu paylaşıma anında tepki yağdı. Kim Kardashian'a "Acımasız kalpsiz", "En kötüsünü yaşa", "Bu nasıl bir vicdansızlık" yorumları yağdı.







