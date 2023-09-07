MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Kardashian altın rengi bikinisiyle poz verdi! Kanye West gündemine gölge de bıraktı

Kim Kardashian altın rengi bikinisiyle poz verdi! Kanye West gündemine gölge de bıraktı

07.09.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski kocası Kanye West garip tarzıyla gündemdeyken Kim Kardashian ise altın çağını yaşıyor. Kim Kardashian Instagram'da paylaştığı bir dizi pozla kum saati kıvrımlarını sergiledi.

Kim Kardashian son dönemde hem markasıyla hem de kazancıyla altın çağını yaşıyor.

SKIMS'in 42 yaşındaki kurucusu Kim Kardashian son olarak düz karnını vurgulayan minik bir altın bikiniyle inanılmaz fiziğini sergiledi.

Kim, fit fiziğine hayranlıkla bakarken bir aynanın önünde iki poz verdi ve gönderinin altına 'Parıldayan her şey altındır' başlığını attı.

Ekran Alıntısı

Fotoğraflar, eski kocası Kanye West'in yeni eşi Bianca Censori'yi 'Kim'in radikalleşmiş versiyonuna' dönüştürmeye çalıştığı eleştirilerinden kısa süre sonra geldi.

Kısmetse Olur Yaren ağlayarak anlattı... "Yerlerde sürüklendim, kimse kurtarmadı" Kısmetse Olur Yaren ağlayarak anlattı... "Yerlerde sürüklendim, kimse kurtarmadı"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esra Erol'da akılalmaz olay! Kardeşlerine sprey sıkıp bayılttı... Esra Erol'da akılalmaz olay! Kardeşlerine sprey sıkıp bayılttı...
Eski hali ortaya çıktı! Görenlerin ağzı açık kaldıEski hali ortaya çıktı! Görenlerin ağzı açık kaldı
Göğsünden çıkarıp yemişti! Şırdancı Mehmet uçağa alınmayınca...Göğsünden çıkarıp yemişti! Şırdancı Mehmet uçağa alınmayınca...
Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian yaşında

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çorbasında buldu! Restoran bile şaşırdı

Çorbasında buldu! Restoran bile şaşırdı

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Denizin ortasında kabus dolu anlar! Onlarcası aynı anda saldırdı

Denizin ortasında kabus dolu anlar! Onlarcası aynı anda saldırdı

Küfürlerden sonra şoke eden itiraf! "2 şişe viski, 10 tane..."

Küfürlerden sonra şoke eden itiraf! "2 şişe viski, 10 tane..."

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.