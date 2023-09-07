Kim Kardashian altın rengi bikinisiyle poz verdi! Kanye West gündemine gölge de bıraktı

Kim Kardashian son dönemde hem markasıyla hem de kazancıyla altın çağını yaşıyor.

SKIMS'in 42 yaşındaki kurucusu Kim Kardashian son olarak düz karnını vurgulayan minik bir altın bikiniyle inanılmaz fiziğini sergiledi.

Kim, fit fiziğine hayranlıkla bakarken bir aynanın önünde iki poz verdi ve gönderinin altına 'Parıldayan her şey altındır' başlığını attı.

Fotoğraflar, eski kocası Kanye West'in yeni eşi Bianca Censori'yi 'Kim'in radikalleşmiş versiyonuna' dönüştürmeye çalıştığı eleştirilerinden kısa süre sonra geldi.