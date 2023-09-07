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Kısmetse Olur Yaren Dağ, Katarsis'e konuk oldu! İtiraflarıyla dikkat çekti... "Çok korkardım, dolaba girerdim"

07.09.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katarsis X-TRA’da Gökhan Çınar’ın konuğu Kısmetse Olur’un çok konuşulan yarışmacısı Yaren Dağ oldu. Yaren Dağ hem özel hayatına dair hem de yarışmaya dair itiraflarıyla dikkat çekti. Yarışmanın dikkat çeken ismi özgüvensiz olduğunu açıklayarak eski sevgilisine de geri döndüğünü açıkladı. Yaren Dağ çocukluğunda gördüğü şiddeti ve zor günleri de anlatarak zor anlar yaşadı.

YouTube'da yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasının dikkat çeken ismi Yaren Dağ, Gökhan Çınar'ın Katarsis programına konuk oldu. Sık sık estetikli haliyle gündeme gelen Dağ programın daha ilk anında "Yarışmada olmadığımız biri gibi kendimizi gösteriyoruz" itirafında bulundu.

Kısmetse Olur Yaren "İddialı bir giriş yapmak istedim, parasız erkeği sadece annesi sever, demiştim. Bu söz için pişmanım. İçimden farklı bir şey çıktı" dedi.

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Parasız kalmanın ne demek olduğunu da iyi bildiğini de söyleyen Yaren Dağ yarışma sonrasında hemşire olarak mesleğine devam etmek istediğini de söyledi. Yaren Dağ Çınar'ın "İyi ki girdim der misin?" sorusuna verdiği yanıtla şoke etti.

Yarışmacı "Demem, girmesem de olurdu ama pişman değilim" diyerek şaşırttı.

ESKİ AŞKINI GERİ DÖNDÜ

Yaren Dağ inattan dolayı yarışmaya katıldığını ve sevgilisine inat olsun diye de yarışmaya katıldığını itiraf etti. Dağ "Programdan sonra tekrar görüşmeye başladık, ilişkimiz sürüyor" dedi.

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BABASINDAN ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ ANLATTI

Çocukluğunda korkuyla yaşayan biri olduğunu söyleyen Yaren Dağ "Babam çok sertti, annemin önüne çok atlardık, tuzluk yok diye babam masayı ters çeviren birisiydi. Babam gelince tetikte beklerdim. Çok korkardım, dolaba girerdim bazen..." diyerek tüyleri diken diken etti.

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Konuşurken zor anlar yaşayan Yaren Dağ "Dışarıdan mükemmel görünen bir aileydik ama misafire hoşgeldin demedim diye dayak yerdim. Babam ben 19 yaşına kadar 'seni seviyorum' demedi. Ne zaman hastalandı o zaman anladı" dedi.

Babasının hastaneye kaldırıldığı günleri anlatan Dağ "Siren sesinden nefret ediyorum, on gün arabada yattık hastane önünde. Çorba içmeye hastanenin karşısına gittik on gün sonra telefon geldi. Ağladım ama sessiz sonra sustum. Cenaze kısmında donuktum atamadım içimde kaldı" diyerek acı dolu günlerini anlattı.

"YERLERDE SÜRÜKLENDİM BENİ KİMSE KURTARMADI"

Babasının ölümünden sonra çok kilo aldığını ve vermek için zayıflamaya çabalamak yerine ameliyat olduğunu söyleyen Yaren Dağ "Yediğimi de kusuyordum, bağışıklık sistemin yok oldu" dedi.

Ekran Alıntısı

Yaren Dağ babasından sonra dışarıda çok vakit geçirdiği için akrabası tarafından iftiraya uğradığını anlatarak "Dışarı çıktığım için yanlış kelime kullandılar, bir akrabamdan dışarıda dayak yedim. Bir meydanda o günü hiç unutamam, beni yerlerde sürükledi, zorla götürmeye çalıştı, arabaların önüne atladım beni bir kadın kurtardı, kimse kurtarmadı. Annem ablamın desteği olduğunu düşünüp onlarla da görüşmedim" diyerek yaşadıklarını anlattı.

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