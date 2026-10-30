Dizisi biter bitmez imaj değiştirdi! Hafsanur Sancaktutan bu defa şaşırttı

Son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Hafsanur Sancaktutan, hem rol aldığı projelerle hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu, bu kez yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme geldi.

Sancaktutan'ın rol aldığı Mercan Köşk dizisi, ekran macerasını beklenenden erken noktalarken oyuncunun ünlü ismin son hali herkesi şaşırttı.

GÖRENLER İNANAMADI

Dizisinin final yapmasının ardından saçlarını kısacık kestiren Hafsanur Sancaktutan'ı görenler inanamadı.

Kısacık saçlarını siyah güneş gözlükleriyle tamamlayan Sancaktutan, yeni görüntüsünü Matrix serisinin unutulmaz karakterlerinden Trinity'ye benzetti.

Ünlü ismin yeni görüntüsüne takipçileri henüz alışamamış olsa da Hafsanur Sancaktutan halinden memnun gibi görünüyor.