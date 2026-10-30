MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Dizisi biter bitmez imaj değiştirdi! Hafsanur Sancaktutan bu defa şaşırttı

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, rol aldığı Mercan Köşk dizisinin erken final yapmasının ardından bu kez yeni imajıyla gündeme geldi. Güzel oyuncunun son hali sosyal medyada dikkat çekti.

Dizisi biter bitmez imaj değiştirdi! Hafsanur Sancaktutan bu defa şaşırttı
Öznur Yaslı İkier

Son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Hafsanur Sancaktutan, hem rol aldığı projelerle hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu, bu kez yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme geldi.

Sancaktutan'ın rol aldığı Mercan Köşk dizisi, ekran macerasını beklenenden erken noktalarken oyuncunun ünlü ismin son hali herkesi şaşırttı.

Dizisi biter bitmez imaj değiştirdi! Hafsanur Sancaktutan bu defa şaşırttı 1

GÖRENLER İNANAMADI

Dizisinin final yapmasının ardından saçlarını kısacık kestiren Hafsanur Sancaktutan'ı görenler inanamadı.

Dizisi biter bitmez imaj değiştirdi! Hafsanur Sancaktutan bu defa şaşırttı 2

Kısacık saçlarını siyah güneş gözlükleriyle tamamlayan Sancaktutan, yeni görüntüsünü Matrix serisinin unutulmaz karakterlerinden Trinity'ye benzetti.

Dizisi biter bitmez imaj değiştirdi! Hafsanur Sancaktutan bu defa şaşırttı 3

Ünlü ismin yeni görüntüsüne takipçileri henüz alışamamış olsa da Hafsanur Sancaktutan halinden memnun gibi görünüyor.

Dizisi biter bitmez imaj değiştirdi! Hafsanur Sancaktutan bu defa şaşırttı 4

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzlerken kimse fark etmedi! Çekim hatası ortaya çıktıİzlerken kimse fark etmedi! Çekim hatası ortaya çıktı
Devrim Özkan aşkını ilan etti! İlk kare geldi Devrim Özkan aşkını ilan etti! İlk kare geldi

Anahtar Kelimeler:
Hafsanur Sancaktutan Mercan Köşk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kapadokya'da peribacası çöktü: 3 ölü!

Kapadokya'da peribacası çöktü: 3 ölü!

Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası: Riyad'da patlama sesleri

Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası: Riyad'da patlama sesleri

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Sette çıplak sahneleri çekilirken onları fark etti! Çok sinirlendi

Sette çıplak sahneleri çekilirken onları fark etti! Çok sinirlendi

'Kazanmıyorum diyen yalan söylüyor' çıkışı gündem oldu

'Kazanmıyorum diyen yalan söylüyor' çıkışı gündem oldu

Kamu personeli için yeni dönem: Maaş sistemi değişiyor

Kamu personeli için yeni dönem: Maaş sistemi değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.