İzlerken kimse fark etmedi! Tuzlu Kahve'deki çekim hatası ortaya çıktı

Yapımını Poll Films’in, yapımcılığını ise Polat Yağcı’nın üstlendiği Tuzlu Kahve dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ilgi gördü. Sıcak hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin son bölümünde bir çekim hatası yapıldığı ortaya çıktı.

ÇEKİM HATASI ORTAYA ÇIKTI

Şevval Sam'ın hayat verdiği Candan Aydınoğlu karakterinin isim şehir sahnesinde şaşırtan bir detay göze çarptı.

Sahne boyunca kırmızı topuklu ayakkabılar giyen Candan’ın ayakkabılarının bir anda spor ayakkabıya dönüşmesi şaşkınlık yarattı.

Saniyeler içinde yaşanan bu değişim, dizideki çekim hatasını gözler önüne sererken sahnedeki detay sosyal medyada da dikkat çekti.

YORUM YAĞDI

O sahne kısa sürede gündem olurken 'Bu nasıl olur?', 'Resmen gözden kaçmış', 'Değiştirmeyi unutmuşlar' gibi yorumlar yapıldı.

TUZLU KAHVE OYUNCULARI KİMLER?

Tuzlu Kahve’nin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.