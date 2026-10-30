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İzlerken kimse fark etmedi! Tuzlu Kahve'deki çekim hatası ortaya çıktı

Star’ın yapımcılığını Poll Films’in üstlendiği yeni dizisi Tuzlu Kahve yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Her bölümü büyük ses getiren dizinin son bölümünde yapılan bir çekim hatası ortaya çıktı. Bu hatayı izlerken kimse fark etmemişti...

İzlerken kimse fark etmedi! Tuzlu Kahve'deki çekim hatası ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

Yapımını Poll Films’in, yapımcılığını ise Polat Yağcı’nın üstlendiği Tuzlu Kahve dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ilgi gördü. Sıcak hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin son bölümünde bir çekim hatası yapıldığı ortaya çıktı.

ÇEKİM HATASI ORTAYA ÇIKTI

Şevval Sam'ın hayat verdiği Candan Aydınoğlu karakterinin isim şehir sahnesinde şaşırtan bir detay göze çarptı.

İzlerken kimse fark etmedi! Tuzlu Kahve deki çekim hatası ortaya çıktı 1

Sahne boyunca kırmızı topuklu ayakkabılar giyen Candan’ın ayakkabılarının bir anda spor ayakkabıya dönüşmesi şaşkınlık yarattı.

İzlerken kimse fark etmedi! Tuzlu Kahve deki çekim hatası ortaya çıktı 2

Saniyeler içinde yaşanan bu değişim, dizideki çekim hatasını gözler önüne sererken sahnedeki detay sosyal medyada da dikkat çekti.

İzlerken kimse fark etmedi! Tuzlu Kahve deki çekim hatası ortaya çıktı 3

YORUM YAĞDI

O sahne kısa sürede gündem olurken 'Bu nasıl olur?', 'Resmen gözden kaçmış', 'Değiştirmeyi unutmuşlar' gibi yorumlar yapıldı.

İzlerken kimse fark etmedi! Tuzlu Kahve deki çekim hatası ortaya çıktı 4

TUZLU KAHVE OYUNCULARI KİMLER?

Tuzlu Kahve’nin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.

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Star TV Şevval Sam Tuzlu Kahve dizisi
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