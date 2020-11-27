Kim Kardashian beyaz iç çamaşırlarıyla fiziğini sergiledi

Skandalların kadını Kim Kardashian poz verir de olay olmaz mı?

Kim yine kıyafet odasına girdi ve beyaz iç çamaşırlarıyla poz verdi. Kum saati fiziğini sergileyen Kim'e yorum yağdı.

Ne yaparsa yapsın Instagram'da kız kardeşi Kylie kadar etkili olmasa da Kim'in paylaşımları da konuşuluyor. Bir süre önce Türk ve Azerbaycanlı takipçilerini açıklamalarıyla kızdıran Kim şu sıralar politik gündemden de uzaklaşmış görünüyor.

Kim’in 192 milyon takipçisinden 3 milyonu bu fotoğrafa beğeni yağdırdı.



