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Kim Kardashian beyaz iç çamaşırlarıyla fiziğini sergiledi

27.11.2020 14:08 | Son Güncelleme:
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Kim Kardashian beyaz iç çamaşırlarıyla fiziğini sergiledi

Yaptığı paylaşımlarla her daim sosyal medyada dikkat çeken Kim Kardashian beyaz iç çamaşırlarıyla fiziğini sergiledi. Kim bu tarz pozlarıyla oldukça meşhur...

Skandalların kadını Kim Kardashian poz verir de olay olmaz mı?

Kim yine kıyafet odasına girdi ve beyaz iç çamaşırlarıyla poz verdi. Kum saati fiziğini sergileyen Kim'e yorum yağdı.

Ne yaparsa yapsın Instagram'da kız kardeşi Kylie kadar etkili olmasa da Kim'in paylaşımları da konuşuluyor. Bir süre önce Türk ve Azerbaycanlı takipçilerini açıklamalarıyla kızdıran Kim şu sıralar politik gündemden de uzaklaşmış görünüyor.

Kim Kardashian’dan Selena Gomez’e... İşte en beğenilen bikinili pozKim Kardashian’dan Selena Gomez’e... İşte en beğenilen bikinili poz

Kim’in 192 milyon takipçisinden 3 milyonu bu fotoğrafa beğeni yağdırdı.


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