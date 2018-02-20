Kim Kardashian bu sefer alkışı hak etti!

Yaptığı her hareketle olay olan Kim Kardashian genelde skandallarıyla gündem olur. Ama bu sefer şaşırttı. Sözcü'de yer alan habere göre; Kim Kardashian, Los Angeles’taki bir çocuk hastanesine yardım edebilmek için gardırobundan 200 parça seçti ve bunları eBay’de satışa çıkardı.

Elde edilen gelirin yüzde 10’u hastaneye bağışlanacak.

37 yaşındaki yıldız; sadece kıyafetlerini değil, bikinilerini, iç çamaşırlarını hatta çocuklarına ait ayakkabıları da satışa sundu.

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