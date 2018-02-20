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Kim Kardashian bu sefer alkışı hak etti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.02.2018 16:09 | Son Güncelleme

ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, Los Angeles'taki bir çocuk hastanesine yardım etmek için kıyafetlerini satışa çıkardı.

Kim Kardashian bu sefer alkışı hak etti!

Yaptığı her hareketle olay olan Kim Kardashian genelde skandallarıyla gündem olur. Ama bu sefer şaşırttı. Sözcü'de yer alan habere göre; Kim Kardashian, Los Angeles’taki bir çocuk hastanesine yardım edebilmek için gardırobundan 200 parça seçti ve bunları eBay’de satışa çıkardı.

Elde edilen gelirin yüzde 10’u hastaneye bağışlanacak.

37 yaşındaki yıldız; sadece kıyafetlerini değil, bikinilerini, iç çamaşırlarını hatta çocuklarına ait ayakkabıları da satışa sundu.

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