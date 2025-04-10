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Başrolün hikayesi bitince herkes 'final yapacak' dedi! Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti için karar verildi

Sibel Taşçıoğlu'nun hayat verdiği 'Pembe' karakterinin veda etmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Başrolün hikayesinin bittiğinin öğrenilmesi üzerine de dizi takipçileri 'final yapacak' yorumlarında bulundu. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut konuya dair sessizliğini bozdu.

Başrolün hikayesi bitince herkes 'final yapacak' dedi! Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti için karar verildi
Öznur Yaslı İkier

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.

Cuma günlerine damga vuran diziye son olarak Sibel Taşçıoğlu'nun hayat verdiği 'Pembe' karakterinin vedası damga vurdu. Ünlü oyuncu son kez sete çıktı ve veda pastası bile kesildi.

KIZILCIK

Sibel Taşçıoğlu'nun hikayesi bittiği ve diziden bu yüzden ayrıldığı haberlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte dizinin final yapacağı söylentileri de gündeme geldi.

SİBEL

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut dizi hakkındaki tüm iddialara açıklık getirdi. Turgut, "Sibel hanımla 96 bölüm birlikte çalıştık. Bu işten ayrılacağı bir ay önceden belliydi, Sibel hanım da biliyordu. 'Son hafta senaryo gitti, orada öğrendi' diye bir şey olabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Ayrıca çok da dostane, çok da güzel ayrıldık. Tekrar birlikte bir şeyler yapmak için çabalıyoruz. Biz üç senedir birlikte bir yol yürümüşüz, büyük bir saygı var. Asla bir saygısızlık söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

sibel

YAPIMCI KARARINI VERDİ

Faruk Turgut, 'Kızılcık Şerbeti'nin bu kadar sevilmesini bekleyip - beklemediği sorusuna ise şu yanıtı verdi: ''Ben bugüne kadar hiç üç sezon iş yapmadım. İkinci sezonda işlerim biterdi, ilk defa 'Kızılcık Şerbeti' ile nasip oldu. Ben de bu kadar olacağını beklemiyordum ama oldu. Şu anda dördüncü sezona geçiyoruz, biz de ziyadesiyle memnunuz bu işten.''

Yapımcının bu sözlerinin üzerine dizinin devam edeceği ve final iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti
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