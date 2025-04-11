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Hande Doğandemir hakkında aşk bombası! Gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı

Son olarak Taş Kağıt Makas dizisinde 'Güneş' karakterine hayata veren ünlü oyuncu Hande Doğandemir hakkında bomba bir aşk iddiası gündeme geldi. Hande Doğandemir'in gönlünü yakışıklı oyuncu Yusuf Çim’e kaptırdığı iddia edildi.

Hande Doğandemir hakkında aşk bombası! Gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı
Öznur Yaslı İkier

Güneşi Beklerken, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Yüzleşme, Annemizi Saklarken, Hayat Bugün ve Taş Kağıt Makas gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Hande Doğandemir şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

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Hande Doğandemir'in yakışıklı oyuncu Yusuf Çim ile aşk yaşadığı iddia edildi. Alp Dağları'ndaki davette taşınan ikilinin arkadaşlıklarının İstanbul’a döndüklerinde aşka dönüştüğü söylentiler arasında.

yusuf çim

Önce arkadaşlık olarak başlayan bu samimiyetin zamanla aşka dönüştüğü ve çiftin gözlerden uzak bir birliktelik yaşadığı konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Doğandemir Yusuf Çim
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