Hande Doğandemir hakkında aşk bombası! Gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı

Güneşi Beklerken, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Yüzleşme, Annemizi Saklarken, Hayat Bugün ve Taş Kağıt Makas gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Hande Doğandemir şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Hande Doğandemir'in yakışıklı oyuncu Yusuf Çim ile aşk yaşadığı iddia edildi. Alp Dağları'ndaki davette taşınan ikilinin arkadaşlıklarının İstanbul’a döndüklerinde aşka dönüştüğü söylentiler arasında.

Önce arkadaşlık olarak başlayan bu samimiyetin zamanla aşka dönüştüğü ve çiftin gözlerden uzak bir birliktelik yaşadığı konuşuluyor.