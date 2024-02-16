Kim Kardashian eski kocasının çıplak dolaşan karısını uyardı! Sildiği paylaşım olay oldu

Ünlü rapçi Kanye West Kim Kardashian ile sekiz yıllık evliliğini sonlandırmıştı. Boşanmalarının ardından kendi markası Yeezy'nin çalışanlarından biri olan Bianca Censori ile aşk evlenen West karısının çıplak pozlarını paylaşmasıyla gündemde.

Genç modacı sokakta neredeyse çıplak tarzıyla dolaşarak da gündeme geliyordu. Bu konuda Kim sonunda sessizliğini bozdu.

İddialara göre; Kim'in Kanye'ye Bianca'nın çocuklarının yanındayken 'örtünmesini' sağlamasını söyledi.

Bianca'nın giderek daha 'çıplak' kıyafetler giymesiyle tanınmasına şaşırtan Kim Kardashian ardından da 10 yaşındaki kızı North'un, üvey annesi Bianca Censori'nin neredeyse çıplak bir kıyafetle olduğu halini çizmesini paylaşıp sonra da sildi.

Bu paylaşım sonrası Kim'e tepki geldi. Kim'in yaptığının gereksiz olduğunu ve Bianca'yı rahat bırakması gerektiğine dair yorumları ünlü yıldıza yağdı.







