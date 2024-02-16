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Hasan Can Kaya konuklar arasında 'Benimle evlenir Misin?' ile ünlenen Caner'i görünce dayanamadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.02.2024 13:25 | Son Güncelleme:
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Uzun süredir Esra Erol'un programında çalışan Caner Toygar, Konuşanlar'ın seyircileri arasında yer aldı. Hasan Can Kaya Caner Toygar'ın değişimine bir hayli şaşırdı. Ünlü komedyen evlilik programına dair yaptığı göndermelerle herkesi güldürdü.

Hasan Can Kaya konuklar arasında 'Benimle evlenir Misin?' ile ünlenen Caner'i görünce dayanamadı

Hasan Can Kaya Konuşanlar 14 Şubat bölümüyle yine herkesi kırdı geçirdi. Programda konukların arasında Benimle Evlenir Misin? yarışmasıyla tanınan Caner Toygar'ı gören Hasan Can Kaya kendini tutamadı.

Tülin ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınan, bir dönem kafasında bardak kıra Caner Toygar'ın son haline bir hayli şaşıran komedyen sözleriyle herkesi güldürdü. Hasan Can Kaya "Oğlum sen neye dönüşmüşsün öyle" diyerek şoke oldu.

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Caner ise "Saçı kestik patladık ya" deyince Hasan Can Kaya "Kapa çeneni burası Gelinim Olur Musun değil. Sana bir gelin bulacağız" yanıtını verdi.

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YENİ MESLEĞİNİ SÖYLEYİNCE...

Caner Toygar ise "Yeni evlendim abi bizi hanımdan boşattırma şimdi" dedi. Hasan Can Kaya uzun süre eski yarışmacıyla ve katıldığı programlarla dalga geçti.

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Caner Toygar Esra Erol'un programında muhabir olduğunu söyleyince ise Hasan Can Kaya "Artık evlenmiyorsun evlendiriyorsun" dedi. Ancak Caner muhabir olduğunu söyleyince komedyen bu durumu da ti'ye aldı ve "İşte kariyer, Türk basınının geldiği noktaya bak a..." dedi.


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