Kim Kardashian ile Kanye West'in arasını Justin Bieber düzeltti

Kanye West, arkadaşı Justin Bieber’ın yardımı sonrası eşi Kim Kardashian’la görüşmeyi kabul etti. Bieber, Güney Carolina’da başkanlık kampanyası kapsamında miting düzenleyen ve yaptığı açıklamalar nedeniyle ruh sağlığı açısından endişe uyandıran 43 yaşındaki West’i, Dominik’teki Wyoming çiftliğinde ziyaret etti.

Mitingde evliliğiyle ilgili özel konuları anlatan, ilk çocuklarını neredeyse kürtajla aldıracaklarını söyleyen West, gözyaşı döktüğü konuşmasından sonra Twitter’dan da açıklama yaparak, eşi Kardashian’dan iki yıldır boşanmaya çalıştığını söylemişti. Eşini, kendisini, ruh sağlığının bozuk olduğunu düşünerek hastaneye kapatmak istediğini de öne süre West için Kardashian’dan açıklama gecikmedi.

39 yaşındaki TV yıldızı, eşinin bipolar bozukluğu olduğunu belirterek herkesten anlayış istemiş, bu hastalığın zor ve acı verici olduğunu, sadece hastalığa kendisi ya da bir yakını yakalananların anlayabileceğini söylemişti.

Daha sonra West’in, tekbaşına kaldığı çiftlikte kendisini ziyarete giden Kardashian’la görüşmeyi kabul etmediği öğrenilmiş, ardından çift otomobilde tartışırken görüntülenmişti. Kardashian’ın ağlarken görüldüğü o görüşmede Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber’ın parmağı olduğu öğrenildi.