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Kim Kardashian ilk kez gösterdi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 18.04.2019 11:12 | Son Güncelleme

Kim Kardashian, hayranlarının soruları üzerine modern tasarımlı banyosunu sosyal medyada gösterdi.

Kardashian, hayranlarının merak etiği ilginç lavabo tasarımıyla ilgili detayı görüntülü olarak açıkladı.

Kim Kardashian evinin banyosunu gösterdi

Kim Kardashian ve eşi Kanye West, Amerikan Vogue dergisinin ‘73 Soru’ isimli video programına konuk oldu.
Video için evinin kapılarını açan Kardashian’ın evinde en çok dikkat çeken yer banyosu oldu.
Youtube’dan videoyu izleyen Kardashian hayranları, sosyal medya üzerinden ünlü yıldıza banyosu hakkında pek çok soru yöneltti.
38 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, Instagram hesabından paylaştığı hikayede, banyosunun detaylarını gösterdi.
Kardashian, “Lavabomuz hakkında kafanız karışmış. Suyun nereye gittiğini sormuşsunuz. Size banyomuzda bir tur attırayım” diyerek ilginç lavabosunu gösterdi.
İşte Kardashian’ın modern tasarımlı banyosu ve sıra dışı lavabosu...
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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian evi

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