Kim Kardashian ilk kez gösterdi

Kardashian, hayranlarının merak etiği ilginç lavabo tasarımıyla ilgili detayı görüntülü olarak açıkladı.

Kim Kardashian ve eşi Kanye West, Amerikan Vogue dergisinin ‘73 Soru’ isimli video programına konuk oldu.

Video için evinin kapılarını açan Kardashian’ın evinde en çok dikkat çeken yer banyosu oldu.