Kim Kardashian'ın 40 yaş paylaşımı olay oldu! Türk takipçileri yorum yağdırdı

Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine Ermenistan tarafından füze saldırısı düzenlendi. Hain saldırılarda çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Ermenistan'ın Gence'ye saldırısında çok sayıda sivil de hayatını kaybetti.

Dünya bu haberle yankılanırken Ermenistan'a verdiği destekle dikkat çeken Kim Kardashian bir paylaşım yaptı. 40 yaş paylaşımı yapan ve tangasını göstermekten çekinmeyen Kim'in pozları ise Türk ve Azeri takipçilerdinden tepki aldı.

39 yaşındaki realite yıldızı yaş günü yaklaşırken kırmızı tangasını gösteren derin sır tdekolteli elbisesiyle verdiği pozları paylaştı. Ancak Kardashian hiç beklemediği bir tepki aldı. Kardashian'ın bu paylaşımında kimse ne dekoltesine ne yeni yaşına yorum yaptı. Türk ve Azeri kullanıcılar Kim'in paylaşımının altına "Kardashian Child Killer", "Child killer armenia" gibi yorumlar yağdırdı.

Ermeni kökenli ABD vatandaşı Kim Kardashian, Ermenilerin Karabağ’da saldırıya uğradığını iddia ederek “Karabağ’ı korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur erkek ve kadınlar için dua ediyoruz” dedmişti.