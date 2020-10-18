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  4. Kim Kardashian'ın 40 yaş paylaşımı olay oldu! Türk takipçileri yorum yağdırdı

Kim Kardashian'ın 40 yaş paylaşımı olay oldu! Türk takipçileri yorum yağdırdı

18.10.2020 13:52 | Son Güncelleme:
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Kim Kardashian'ın 40 yaş paylaşımı olay oldu! Türk takipçileri yorum yağdırdı

Ermenistan-Azerbaycan üzerine yaptığı yorumlarla gündeme gelen Kim Kardashian yeni yaş paylaşımıyla olay oldu. Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine Ermenistan tarafından füze saldırısı düzenlenmesi sonrası Kim Kardashian'ın paylaşımına Türk ve Azeri takipçilerden yorum yağdı.

Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine Ermenistan tarafından füze saldırısı düzenlendi. Hain saldırılarda çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Ermenistan'ın Gence'ye saldırısında çok sayıda sivil de hayatını kaybetti.

Dünya bu haberle yankılanırken Ermenistan'a verdiği destekle dikkat çeken Kim Kardashian bir paylaşım yaptı. 40 yaş paylaşımı yapan ve tangasını göstermekten çekinmeyen Kim'in pozları ise Türk ve Azeri takipçilerdinden tepki aldı.

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39 yaşındaki realite yıldızı yaş günü yaklaşırken kırmızı tangasını gösteren derin sır tdekolteli elbisesiyle verdiği pozları paylaştı. Ancak Kardashian hiç beklemediği bir tepki aldı. Kardashian'ın bu paylaşımında kimse ne dekoltesine ne yeni yaşına yorum yaptı. Türk ve Azeri kullanıcılar Kim'in paylaşımının altına "Kardashian Child Killer", "Child killer armenia" gibi yorumlar yağdırdı.

Ekran Alıntısı

Ermeni kökenli ABD vatandaşı Kim Kardashian, Ermenilerin Karabağ’da saldırıya uğradığını iddia ederek “Karabağ’ı korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur erkek ve kadınlar için dua ediyoruz” dedmişti.

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Kardashian ayrıca, “Türkiye silah ve savaşçı göndermemesi konusunda uyarılmalı” ifadesini kullanmış ve tepki çekmişti.

Kardashian, daha sonra ise Ermenistan’a 1 milyon dolarlık bağış yaptığını duyurmuştu.


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