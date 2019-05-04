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Kim Kardashian’ın Instagram kazancı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 04.05.2019 10:53 | Son Güncelleme

Kim Kardashian, kendisinden izinsiz olarak fotoğrafını kullanan bir giyim markasına 5 miyon dolarlık tazminat davası açarken, sponsorluk anlaşması yaptığı markalardan her bir Instagram paylaşımı için ne kadar para aldığını da açıkladı.

Kim Kardashian’ın Instagram kazancı
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Sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri olan ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian, sayfasında yaptığı sponsporlu bir paylaşımdan ne kadar kazanıyor dersiniz? Kardashian, kazancını kendi açıkladı.

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38 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz günlerde, reklam için izinsiz bir şekilde fotoğrafını kullandıklarını söylediği giyim firması Missguided USA'ya 5 milyon dolarlık dava açtı.

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Davada Kardashian, talep ettiği 5 milyon dolarlık tazminatın adil olduğunu açıklarken, reklam anlaşması yaptığı tek bir Instagram gönderisi için 300 bin ila 500 bin dolar arasında para kazandığını söyledi.

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Kardashian ayrıca, kendisinden paylaşım isteyen markaların bazılarıyla ilişkilendirilmek istemediği için teklifleri sık sık reddettiğini de belirtti.

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Öte yandan Forbes dergisinin açıkladığı 2019 yılı verilerine göre Kim Kardashian’ın serveti 350 milyon dolar değerine ulaştı.

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Kim Kardashian instagram

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