Kim Kardashian’ın Instagram kazancı

Sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri olan ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian, sayfasında yaptığı sponsporlu bir paylaşımdan ne kadar kazanıyor dersiniz? Kardashian, kazancını kendi açıkladı.

38 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz günlerde, reklam için izinsiz bir şekilde fotoğrafını kullandıklarını söylediği giyim firması Missguided USA'ya 5 milyon dolarlık dava açtı.

Davada Kardashian, talep ettiği 5 milyon dolarlık tazminatın adil olduğunu açıklarken, reklam anlaşması yaptığı tek bir Instagram gönderisi için 300 bin ila 500 bin dolar arasında para kazandığını söyledi.

Kardashian ayrıca, kendisinden paylaşım isteyen markaların bazılarıyla ilişkilendirilmek istemediği için teklifleri sık sık reddettiğini de belirtti.

Öte yandan Forbes dergisinin açıkladığı 2019 yılı verilerine göre Kim Kardashian’ın serveti 350 milyon dolar değerine ulaştı.



