Kim Kardashian'ın kalçasını Marilyn Monroe elbisesine üç kişi zor soktu! Şoke eden anlar

Marilyn Monroe'nun 1962 yılında John F. Kennedy'ye 'Happy Birthday Mr. President' şarkısını söylerken giydiği Bob Mackie imzalı elbiseyi ilk denemede giyemeyen Kim Kardashian elbiseyi 2. kez denemek istedi. Elbise için izin çıkmayınca annesini araya sokan Kim yeniden izin aldı.

Üç haftalık yorucu bir egzersiz ve diyet sonrasında Kim elbiseyi bir kez daha denemek için hazırdı. Kim Kardashian ilk denemede elbisenin fermuarını çekmedi.

Kim Kardashian bu sefer elbisenin kalçasından geçmesi için 3 kişiden yardım aldı. itip hareket ettirecek üç kişiye ihtiyaç duyuyordu.

Bu anlar yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyayı salladı. Kim'in gündemden düşmeyen kalçaları bir kere daha çok konuşulanlar arasına girdi.

ELBİSEYE ZARAR VERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Met Gala sonrası, Kardashian’ın, Marilyn Monroe'nun ikonikleşmiş elbisesinin dikişlerine ve üzerindeki kristallere zarar verdiği öne sürülmüştü. Monroe'nun elbiselerini muhafaza eden 'Marilyn Monroe Collection' isimli kurum, ulusal hazine ilan edilen elbisenin son halini gösteren yeni fotoğraflar yayınlamış, Kardashian'ın elbiseyi yeteri kadar koruyamadığını ve zarar verdiğini öne sürmüştü.

Fotoğraflara göre, elbisenin birkaç kristalinin 'eksik', bazı kristallerin de iplikleriyle birlikte sallandığı ve düşmek üzere olduğu görülüyordu.

