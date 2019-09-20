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Kim Kardashian'ın korumaları annesini Kris Jenner'ı darp etti

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 20.09.2019 09:45 | Son Güncelleme

Kim Kardashian'ın annesi Kris Jenner, Kim Kardashian'ın korumaları tarafından darp edildi. Kardashian'in annesiyle arasında su sızmazken bu olayın neden yaşandığı merak ediliyor!

Kim Kardashian'nın 63 yaşındaki annesi Kris Jenner, kızı çekimdeyken evine gitti. Kendisini tanımayan Kim'in korumaları ile arasında arbede yaşandı.

Yaşanan arbede sırasında Kris Jenner boynundan yaralanarak hastanelik oldu.

Olayı duyan Khloe, hemen Kim’i arayarak, “Korumaların annemi dövdüler. Hemen eve gelmelisin. Polis ve sağlık ekiplerini aradım" diyerek haber verdi.

Hemen eve giden Kim, annesinin acı içinde kıvrandığını görünce gözyaşlarına boğuldu. Hastaneye kaldırılan Kris, tedaviye alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Kim Kardashian annesi Kris Jenner

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