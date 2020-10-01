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Kim Kardashian'ın Türkiye yorumu olay olmuştu! Kardashian’a mesaj yağmuru

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 11:37 | Son Güncelleme

Azerbaycan-Ermenistan kriziyle ilgili yaptığı küstah yorumla gündeme gelen Kim Kardashian, sosyal medyada mesaj yağmuruna tutuldu. Kardashian'ın Instagram'daki fotoğrafları "Azerbaycan" ve "Türkiye" mesajlarıyla doldu taştı.

Kim Kardashian'ın Türkiye yorumu olay olmuştu! Kardashian’a mesaj yağmuru

Azerbaycan ile Ermenistan arasında geçtiğimiz pazar günü patlak veren çatışmalar devam ederken, dünyanın gözü bölgeye çevrilmiş durumda. Pek çok kişi sağduyu çağrısı yaparken, olayları körükleyen ve yanlı açıklamalar yapan isimler de çıkıyor.

Ermeni asıllı ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian da onlardan biri. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kardashian, Ermenilerin Karabağ'da saldırıya uğradığını iddia ederek “Karabağ'ı korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur erkek ve kadınlar için dua ediyoruz” dedi.

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Bununla da yetinmeyen Kardashian, “Türkiye silah ve savaşçı göndermemesi konusunda uyarılmalı” ifadesini de kullandı.

Kim Kardashian Twitter paylaşımlarıyla Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef aldı!Kim Kardashian Twitter paylaşımlarıyla Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef aldı!

Kardashian’ın tepki çeken bu sözlerinin ardından sosyal medya hesabı binlerce mesajla doldu taştı. 39 yaşındaki yıldızın Instagram’daki fotoğraflarının altı, çoğunluğu Türk kullanıcılar tarafından yazılan “Azerbaycan” ve “Türkiye” yorumlarından geçilmez hale geldi.

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Öte yandan pek çok kullanıcı da Kardashian’ı ABD’deki gündeme odaklanmaya davet etti. Kullanıcılar Kardashian’a, Başkanlık seçimleri, ırkçılık tartışmaları ve corona salgını gibi konuları düşünmesi gerektiğini söyledi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kardashian "Türkiye Azerbaycana Savaşçı ve Silah Gondermemesi konusunda Uyarılmalı" demiş. Peki CHP Grup Başkan Vekili Ünal Çeviköz ne demiş ? " Türkiye den Azerbaycan a Silah ve Cihatci Gruplar Gönderildiğine dair İddialar Var" deyip Endişelerini dile getirmiş.. Ne Mutlu CHP liyim Diyene Olmasaydı Olmazdık vs vs vs
Takibi bırak. Böyle eylem mi olur?
çok basit ve alakasız şeyler bunlar nedir bu yani kadının instagramına yazınca ne oluyor neden bu kadar kıtsınız siz bir tane ermeninin türkiye veya azerbeycan lı birinin fotografına yorum yaptığını gördünüzmü veya ece ünerin neden bu kadar cahiliz anlamıyorum
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